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На Урале в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь - РИА Новости, 06.05.2025
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06:22 06.05.2025
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На Урале в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь
На Урале в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь - РИА Новости, 06.05.2025
На Урале в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь
Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:22:00+03:00
2025-05-06T06:22:00+03:00
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Сегодня ночью в поселке Буланаш в пятиэтажке по улице Строителей произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже. В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда", – говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуированы 72 человека, в том числе 30 детей, самостоятельно вышли 24 человека. Пострадал один человек, он госпитализирован. "После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры", – добавили в главке. В школе №9 для жильцов дома развернут пункт временного размещения, причины происшествия уточняют следственные органы, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250422/dagestan-2012649491.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь

В поселке Буланаш Свердловской в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня ночью в поселке Буланаш в пятиэтажке по улице Строителей произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже. В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что эвакуированы 72 человека, в том числе 30 детей, самостоятельно вышли 24 человека. Пострадал один человек, он госпитализирован.
"После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры", – добавили в главке.
В школе №9 для жильцов дома развернут пункт временного размещения, причины происшествия уточняют следственные органы, отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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