https://ria.ru/20250506/vzryv-2015192164.html

На Урале в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь

На Урале в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь - РИА Новости, 06.05.2025

На Урале в пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь

Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:22:00+03:00

2025-05-06T06:22:00+03:00

2025-05-06T06:22:00+03:00

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Сегодня ночью в поселке Буланаш в пятиэтажке по улице Строителей произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже. В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда", – говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуированы 72 человека, в том числе 30 детей, самостоятельно вышли 24 человека. Пострадал один человек, он госпитализирован. "После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры", – добавили в главке. В школе №9 для жильцов дома развернут пункт временного размещения, причины происшествия уточняют следственные органы, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250422/dagestan-2012649491.html

https://ria.ru/20250402/vzryv-2008985359.html

свердловская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)