https://ria.ru/20250408/lipetsk-2009983534.html
В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме
В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме - РИА Новости, 08.04.2025
В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме
Женщина получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени в результате сильного хлопка, произошедшего в многоквартирном доме в Липецке,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:55:00+03:00
2025-04-08T11:55:00+03:00
2025-04-08T12:08:00+03:00
происшествия
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
ТУЛА, 8 апр – РИА Новости. Женщина получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени в результате сильного хлопка, произошедшего в многоквартирном доме в Липецке, сообщил глава города Роман Ченцов. "Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. К счастью, соседние квартиры не пострадали… Медики диагностировали у жительницы ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени. Пострадавшую госпитализировали", - написал Ченцов в Telegram-канале. По его словам, специалисты газораспределительной службы не выявили утечки бытового газа. Предварительной причиной хлопка глава Липецка назвал нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В произошедшем разбираются сотрудники компетентных служб. Ченцов уточнил, что власти окажут пострадавшей необходимую помощь.
https://ria.ru/20250312/khlopok-2004568074.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк
В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме
В Липецке женщина получила ожоги из-за взрыва в многоквартирном доме