https://ria.ru/20250408/lipetsk-2009983534.html

В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме

В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме - РИА Новости, 08.04.2025

В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме

Женщина получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени в результате сильного хлопка, произошедшего в многоквартирном доме в Липецке,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:55:00+03:00

2025-04-08T11:55:00+03:00

2025-04-08T12:08:00+03:00

происшествия

липецк

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ТУЛА, 8 апр – РИА Новости. Женщина получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени в результате сильного хлопка, произошедшего в многоквартирном доме в Липецке, сообщил глава города Роман Ченцов. "Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. К счастью, соседние квартиры не пострадали… Медики диагностировали у жительницы ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени. Пострадавшую госпитализировали", - написал Ченцов в Telegram-канале. По его словам, специалисты газораспределительной службы не выявили утечки бытового газа. Предварительной причиной хлопка глава Липецка назвал нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В произошедшем разбираются сотрудники компетентных служб. Ченцов уточнил, что власти окажут пострадавшей необходимую помощь.

https://ria.ru/20250312/khlopok-2004568074.html

липецк

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происшествия, липецк