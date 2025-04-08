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В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме - РИА Новости, 08.04.2025
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11:55 08.04.2025 (обновлено: 12:08 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/lipetsk-2009983534.html
В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме
В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме - РИА Новости, 08.04.2025
В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме
Женщина получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени в результате сильного хлопка, произошедшего в многоквартирном доме в Липецке,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:55:00+03:00
2025-04-08T12:08:00+03:00
происшествия
липецк
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ТУЛА, 8 апр – РИА Новости. Женщина получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени в результате сильного хлопка, произошедшего в многоквартирном доме в Липецке, сообщил глава города Роман Ченцов. "Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. К счастью, соседние квартиры не пострадали… Медики диагностировали у жительницы ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени. Пострадавшую госпитализировали", - написал Ченцов в Telegram-канале. По его словам, специалисты газораспределительной службы не выявили утечки бытового газа. Предварительной причиной хлопка глава Липецка назвал нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В произошедшем разбираются сотрудники компетентных служб. Ченцов уточнил, что власти окажут пострадавшей необходимую помощь.
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происшествия, липецк
Происшествия, Липецк
В Липецке женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме

В Липецке женщина получила ожоги из-за взрыва в многоквартирном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТУЛА, 8 апр – РИА Новости. Женщина получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени в результате сильного хлопка, произошедшего в многоквартирном доме в Липецке, сообщил глава города Роман Ченцов.
"Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. К счастью, соседние квартиры не пострадали… Медики диагностировали у жительницы ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени. Пострадавшую госпитализировали", - написал Ченцов в Telegram-канале.
По его словам, специалисты газораспределительной службы не выявили утечки бытового газа. Предварительной причиной хлопка глава Липецка назвал нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В произошедшем разбираются сотрудники компетентных служб.
Ченцов уточнил, что власти окажут пострадавшей необходимую помощь.
Момент взрыва газа в доме в Тобольске - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Тобольске произошел взрыв в многоквартирном доме
12 марта, 16:39
 
ПроисшествияЛипецк
 
 
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