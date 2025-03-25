https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007107457.html

В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв

В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв - РИА Новости, 25.03.2025

В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв

В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв — по предварительным данным, взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

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МАХАЧКАЛА, 25 мар — РИА Новости. В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв — по предварительным данным, взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В многоквартирном доме в микрорайоне Редукторный произошел пожар. Предварительно, взорвался газ в одной из квартир", — сказал собеседник агентства.Это произошло на улице Гапцахской, 14, на седьмом этаже 14-этажного дома, уточнили в МЧС. По данным ведомства, пострадали два человека, одного из них доставили в больницу. Всего из дома эвакуировали 150 человек.Открытое горение уже ликвидировали. Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.В мэрии Махачкалы РИА Новости заявили, что дом еще не введен в эксплуатацию и жильцов там быть не должно. Кроме того, эта многоэтажка входит в реестр незаконно возведенных.Власти города заверили, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.Прокуратура Дагестана и республиканское управление Следственного комитета начали проверки.

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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T09:24 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, жилье