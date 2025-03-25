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В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв
В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв - РИА Новости, 25.03.2025
В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв
В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв — по предварительным данным, взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:24:00+03:00
2025-03-25T09:24:00+03:00
2025-03-25T10:39:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 мар — РИА Новости. В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв — по предварительным данным, взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В многоквартирном доме в микрорайоне Редукторный произошел пожар. Предварительно, взорвался газ в одной из квартир", — сказал собеседник агентства.Это произошло на улице Гапцахской, 14, на седьмом этаже 14-этажного дома, уточнили в МЧС. По данным ведомства, пострадали два человека, одного из них доставили в больницу. Всего из дома эвакуировали 150 человек.Открытое горение уже ликвидировали. Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.В мэрии Махачкалы РИА Новости заявили, что дом еще не введен в эксплуатацию и жильцов там быть не должно. Кроме того, эта многоэтажка входит в реестр незаконно возведенных.Власти города заверили, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.Прокуратура Дагестана и республиканское управление Следственного комитета начали проверки.
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007118573_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3fb53452c1ea8d371bb85657d728e725.jpg
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T09:24
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PT1M31S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, махачкала, жилье
Происшествия, Махачкала, Жилье
В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв
В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв, произошел пожар
МАХАЧКАЛА, 25 мар — РИА Новости. В многоквартирном доме в Махачкале прогремел взрыв — по предварительным данным, взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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"В многоквартирном доме в микрорайоне Редукторный произошел пожар. Предварительно, взорвался газ в одной из квартир", — сказал собеседник агентства.
Это произошло на улице Гапцахской, 14, на седьмом этаже 14-этажного дома, уточнили в МЧС. По данным ведомства, пострадали два человека, одного из них доставили в больницу. Всего из дома эвакуировали 150 человек.
Открытое горение уже ликвидировали. Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.
В мэрии Махачкалы
РИА Новости заявили, что дом еще не введен в эксплуатацию и жильцов там быть не должно. Кроме того, эта многоэтажка входит в реестр незаконно возведенных.
Власти города заверили, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.
Прокуратура Дагестана и республиканское управление Следственного комитета начали проверки.