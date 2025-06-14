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В Архангельске возбудили дело после пожара в жилом доме
В Архангельске возбудили дело после пожара в жилом доме - РИА Новости, 14.06.2025
В Архангельске возбудили дело после пожара в жилом доме
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как в жилом доме вспыхнул пожар и произошел взрыв бытового газа,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:38:00+03:00
2025-06-14T11:38:00+03:00
2025-06-14T11:59:00+03:00
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МУРМАНСК, 14 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как в жилом доме вспыхнул пожар и произошел взрыв бытового газа, сообщили в региональном СУСК РФ. Дело возбуждено по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Установлено, что в субботу утром произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии. "По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Есть основания полагать, что под завалами могут находиться два человека", - говорится в сообщении. Ранее в ГУ МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 200 квадратных метра, известно о двоих пострадавших. Тушение продолжается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Архангельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Архангельске возбудили дело после пожара в жилом доме
СК возбудил дело после взрыва газа и пожара в жилом доме в Архангельске