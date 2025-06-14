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В Архангельске возбудили дело после пожара в жилом доме

В Архангельске возбудили дело после пожара в жилом доме - РИА Новости, 14.06.2025

В Архангельске возбудили дело после пожара в жилом доме

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как в жилом доме вспыхнул пожар и произошел взрыв бытового газа,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:38:00+03:00

2025-06-14T11:38:00+03:00

2025-06-14T11:59:00+03:00

происшествия

россия

архангельск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МУРМАНСК, 14 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как в жилом доме вспыхнул пожар и произошел взрыв бытового газа, сообщили в региональном СУСК РФ. Дело возбуждено по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Установлено, что в субботу утром произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии. "По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Есть основания полагать, что под завалами могут находиться два человека", - говорится в сообщении. Ранее в ГУ МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 200 квадратных метра, известно о двоих пострадавших. Тушение продолжается.

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии