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Взрыв газа в Ставрополе повредил более 40 квартир

Взрыв газа в Ставрополе повредил более 40 квартир - РИА Новости, 22.05.2025

Взрыв газа в Ставрополе повредил более 40 квартир

Более 40 квартир повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Ставрополе в среду, также повреждены 66 автомобилей, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:05:00+03:00

2025-05-22T12:05:00+03:00

2025-05-22T12:16:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 22 мая – РИА Новости. Более 40 квартир повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Ставрополе в среду, также повреждены 66 автомобилей, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС РФ."На улице Тухачевского произошел хлопок газовоздушной смеси на 18-м этаже многоквартирного жилого дома с последующим возгоранием. В результате которого уничтожены 2 квартиры и 5 квартир повреждены, также повреждены 66 автомобилей. К сожалению, пострадали 3 человека, из них 1 ребенок (госпитализирован). В соседнем здании повреждено остекление и часть балконов 37 квартир", – сообщили в ведомстве.Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар на 10 квадратных метрах, который был потушен. Минздрав региона сообщал, что пострадали три человека, двое из них, в том числе ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Сообщалось, что госпитализированная женщина, получившая ожоги, находится в тяжелом состоянии.

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происшествия, ставрополь, жилье, россия