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В ЕАО прогремел взрыв в пятиэтажке - РИА Новости, 03.07.2025
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12:45 03.07.2025 (обновлено: 13:04 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vzryv--2026915672.html
В ЕАО прогремел взрыв в пятиэтажке
В ЕАО прогремел взрыв в пятиэтажке - РИА Новости, 03.07.2025
В ЕАО прогремел взрыв в пятиэтажке
Хлопок бытового газа произошел в газифицированной пятиэтажке в Биробиджане Еврейской автономной области, пострадал мужчина, сообщил ГУ МЧС по ЕАО. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:45:00+03:00
2025-07-03T13:04:00+03:00
россия
биробиджан
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в газифицированной пятиэтажке в Биробиджане Еврейской автономной области, пострадал мужчина, сообщил ГУ МЧС по ЕАО. "Пожарные МЧС России выехали на улицу Набережную в Биробиджане. Предварительно - хлопок бытового газа", - говорится в сообщении. Пострадавшему оказывают помощь. "Мужчина, проживавший в квартире, где произошел хлопок бытового газа передан медикам… У пострадавшего ожоги конечностей", - добавили в МЧС. Как сообщают в МЧС, хлопок произошел в панельном, газифицированном, пятиэтажном доме. На месте происшествия работают 10 пожарных и три единицы техники. Горения нет.
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026192376.html
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россия, биробиджан, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Биробиджан, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЕАО прогремел взрыв в пятиэтажке

Взрыв газа произошел в газифицированной пятиэтажке в ЕАО, человек пострадал

© МЧСЕАО/TelegramХлопок бытового газа в газифицированной пятиэтажке в Биробиджане Еврейской автономной области
Хлопок бытового газа в газифицированной пятиэтажке в Биробиджане Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© МЧСЕАО/Telegram
Хлопок бытового газа в газифицированной пятиэтажке в Биробиджане Еврейской автономной области
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в газифицированной пятиэтажке в Биробиджане Еврейской автономной области, пострадал мужчина, сообщил ГУ МЧС по ЕАО.
"Пожарные МЧС России выехали на улицу Набережную в Биробиджане. Предварительно - хлопок бытового газа", - говорится в сообщении.
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Пострадавшему оказывают помощь.
"Мужчина, проживавший в квартире, где произошел хлопок бытового газа передан медикам… У пострадавшего ожоги конечностей", - добавили в МЧС.
Как сообщают в МЧС, хлопок произошел в панельном, газифицированном, пятиэтажном доме. На месте происшествия работают 10 пожарных и три единицы техники. Горения нет.
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РоссияБиробиджанПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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