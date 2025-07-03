https://ria.ru/20250703/vzryv--2026915672.html

В ЕАО прогремел взрыв в пятиэтажке

В ЕАО прогремел взрыв в пятиэтажке - РИА Новости, 03.07.2025

В ЕАО прогремел взрыв в пятиэтажке

Хлопок бытового газа произошел в газифицированной пятиэтажке в Биробиджане Еврейской автономной области, пострадал мужчина, сообщил ГУ МЧС по ЕАО. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:45:00+03:00

2025-07-03T12:45:00+03:00

2025-07-03T13:04:00+03:00

россия

биробиджан

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в газифицированной пятиэтажке в Биробиджане Еврейской автономной области, пострадал мужчина, сообщил ГУ МЧС по ЕАО. "Пожарные МЧС России выехали на улицу Набережную в Биробиджане. Предварительно - хлопок бытового газа", - говорится в сообщении. Пострадавшему оказывают помощь. "Мужчина, проживавший в квартире, где произошел хлопок бытового газа передан медикам… У пострадавшего ожоги конечностей", - добавили в МЧС. Как сообщают в МЧС, хлопок произошел в панельном, газифицированном, пятиэтажном доме. На месте происшествия работают 10 пожарных и три единицы техники. Горения нет.

https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026192376.html

https://ria.ru/20250623/postradavshiy-2024744898.html

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россия, биробиджан, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)