https://ria.ru/20250505/pozhar-2014975664.html

Квартира в Москве, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду

Квартира в Москве, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду - РИА Новости, 05.05.2025

Квартира в Москве, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду

Квартира дома на юго-западе Москвы, где накануне вечером произошел взрыв с последующим пожаром, по предварительным данным, сдавалась в аренду, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:37:00+03:00

2025-05-05T09:37:00+03:00

2025-05-05T15:53:00+03:00

москва

общество

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014972222_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_fbb711e419aa11269aaf728fb1bae2f8.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Квартира дома на юго-западе Москвы, где накануне вечером произошел взрыв с последующим пожаром, по предварительным данным, сдавалась в аренду, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, квартира, в которой произошли взрыв газа и пожар, сдавалась в аренду. Арендатора на момент происшествия в квартире не было", — сказал собеседник агентства.Пожар произошел на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23:00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2014971842.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы