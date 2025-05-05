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Квартира в Москве, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду
Квартира в Москве, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду - РИА Новости, 05.05.2025
Квартира в Москве, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду
Квартира дома на юго-западе Москвы, где накануне вечером произошел взрыв с последующим пожаром, по предварительным данным, сдавалась в аренду, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:37:00+03:00
2025-05-05T09:37:00+03:00
2025-05-05T15:53:00+03:00
москва
общество
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Квартира дома на юго-западе Москвы, где накануне вечером произошел взрыв с последующим пожаром, по предварительным данным, сдавалась в аренду, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, квартира, в которой произошли взрыв газа и пожар, сдавалась в аренду. Арендатора на момент происшествия в квартире не было", — сказал собеседник агентства.Пожар произошел на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23:00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.
https://ria.ru/20250505/pozhar-2014971842.html
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москва, общество, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Москва, Общество, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
Квартира в Москве, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду
Квартира на юго-западе Москвы, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду