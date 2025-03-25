https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007203149.html

Взрыв в многоэтажке в Махачкале выбил более тысячи окон

Взрыв в многоэтажке в Махачкале выбил более тысячи окон - РИА Новости, 25.03.2025

Взрыв в многоэтажке в Махачкале выбил более тысячи окон

Взрывом в многоэтажке в Махачкале выбито более тысячи квартирных окон в восьми многоквартирных домах, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:08:00+03:00

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происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Взрывом в многоэтажке в Махачкале выбито более тысячи квартирных окон в восьми многоквартирных домах, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Рабадан Магомедов на заседании комиссии по ЧС. "Взрывом выбиты более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах", – сказал Магомедов. Уточнить число пострадавших он пока не смог.

https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007155945.html

махачкала

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2025

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происшествия, махачкала