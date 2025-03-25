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Газ в доме в Махачкале, где прогремел взрыв, подключили не по правилам
Газ в доме в Махачкале, где прогремел взрыв, подключили не по правилам - РИА Новости, 25.03.2025
Газ в доме в Махачкале, где прогремел взрыв, подключили не по правилам
Газ в доме в Махачкале, где произошел взрыв, подключался без существующих правил и постановки оборудования на учет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:05:00+03:00
2025-03-25T13:05:00+03:00
2025-03-25T13:33:00+03:00
махачкала
сергей меликов
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Газ в доме в Махачкале, где произошел взрыв, подключался без существующих правил и постановки оборудования на учет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, который прибыл на место происшествия. "Подключался газ, во-первых, без имеющихся на то оснований, без существующих правил, без постановки газового оборудования на учет. Естественно, это газовое оборудование не соответствовало требованиям, которые предъявляются к этой работе", - сказал журналистам Меликов, прибывший на место взрыва.
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махачкала, сергей меликов, происшествия
Махачкала, Сергей Меликов, Происшествия
Газ в доме в Махачкале, где прогремел взрыв, подключили не по правилам
Меликов: газ в доме в Махачкале, где прогремел взрыв, подключили не по правилам