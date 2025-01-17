https://ria.ru/20250117/bogorodsk-1994308032.html

В Нижегородской области возбудили дело после взрыва газа и пожара в доме

В Нижегородской области возбудили дело после взрыва газа и пожара в доме - РИА Новости, 17.01.2025

В Нижегородской области возбудили дело после взрыва газа и пожара в доме

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, возбудили после пожара в Богородске Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:32:00+03:00

2025-01-17T22:32:00+03:00

2025-01-17T22:32:00+03:00

происшествия

россия

богородск

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, возбудили после пожара в Богородске Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером в пятницу в квартире многоквартирного дома по улице Огарева в Богородске произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого разрушилась квартирная перегородка. В результате происшествия одна из жительниц дома погибла, вторая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Следователи регионального СК продолжают работать на месте происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее МЧС РФ сообщило о том, что взрыв газовоздушной смеси стал причиной пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева. Пожар локализован на площади 250 квадратных метров. По уточнённой информации, эвакуировано 16 человек, семь человек спасены, один пострадал, один человек погиб. Как сообщили РИА Новости в администрации Богородского округа, всего в доме зарегистрировано 28 человек, число проживающих на данный момент уточняется.

https://ria.ru/20241225/gaz-1991139245.html

https://ria.ru/20241212/gaz-1988747794.html

россия

богородск

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происшествия, россия, богородск, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)