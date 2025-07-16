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Прокуратура выясняет причины взрыва газа в жилом доме под Новосибирском

Прокуратура выясняет причины взрыва газа в жилом доме под Новосибирском - РИА Новости, 16.07.2025

Прокуратура выясняет причины взрыва газа в жилом доме под Новосибирском

Причины взрыва газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском устанавливаются, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:19:00+03:00

2025-07-16T10:19:00+03:00

2025-07-16T10:19:00+03:00

происшествия

новосибирский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Причины взрыва газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском устанавливаются, сообщает прокуратура региона. В 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. "В настоящее время под контролем прокурора Новосибирского района спецслужбами устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств в связи с происшествием в жилом доме в поселке Красный Яр.

https://ria.ru/20250716/vzryv-2029389608.html

новосибирский район

россия

новосибирская область

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происшествия, новосибирский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область