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В Челябинской области при взрыве газа погиб человек - РИА Новости, 27.03.2025
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15:07 27.03.2025 (обновлено: 16:47 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/vzryv-2007701971.html
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек - РИА Новости, 27.03.2025
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:07:00+03:00
2025-03-27T16:47:00+03:00
происшествия
еманжелинский район
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, сообщил региональный главк МЧС.&quot;В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек (женщина), пострадали три человека (доставлены в медучреждение)&quot;, — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в поселке Красногорский Еманжелинского района.На месте взрыва работают 19 спасателей и пять единиц техники.Прокуратура региона начала проверку. Там уточнили, что в квартире на втором этаже пятиэтажки при взрыве произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда.По данным ведомства, в одной из квартир произошло возгорание газовоздушной смеси.
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007278914.html
еманжелинский район
челябинская область
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происшествия, еманжелинский район, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Еманжелинский район, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек

В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, трое пострадали

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудник МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, сообщил региональный главк МЧС.
«

"В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек (женщина), пострадали три человека (доставлены в медучреждение)", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в поселке Красногорский Еманжелинского района.
На месте взрыва работают 19 спасателей и пять единиц техники.
Прокуратура региона начала проверку. Там уточнили, что в квартире на втором этаже пятиэтажки при взрыве произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда.
По данным ведомства, в одной из квартир произошло возгорание газовоздушной смеси.
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ПроисшествияЕманжелинский районЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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