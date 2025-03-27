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В Челябинской области при взрыве газа погиб человек
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек - РИА Новости, 27.03.2025
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:07:00+03:00
2025-03-27T15:07:00+03:00
2025-03-27T16:47:00+03:00
происшествия
еманжелинский район
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, сообщил региональный главк МЧС."В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек (женщина), пострадали три человека (доставлены в медучреждение)", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в поселке Красногорский Еманжелинского района.На месте взрыва работают 19 спасателей и пять единиц техники.Прокуратура региона начала проверку. Там уточнили, что в квартире на втором этаже пятиэтажки при взрыве произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда.По данным ведомства, в одной из квартир произошло возгорание газовоздушной смеси.
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007278914.html
еманжелинский район
челябинская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, еманжелинский район, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Еманжелинский район, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек
В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, трое пострадали