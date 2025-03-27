https://ria.ru/20250327/vzryv-2007701971.html

В Челябинской области при взрыве газа погиб человек

В Челябинской области при взрыве газа погиб человек - РИА Новости, 27.03.2025

В Челябинской области при взрыве газа погиб человек

В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:07:00+03:00

2025-03-27T15:07:00+03:00

2025-03-27T16:47:00+03:00

происшествия

еманжелинский район

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. В Челябинской области при взрыве газа погиб человек, сообщил региональный главк МЧС."В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек (женщина), пострадали три человека (доставлены в медучреждение)", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в поселке Красногорский Еманжелинского района.На месте взрыва работают 19 спасателей и пять единиц техники.Прокуратура региона начала проверку. Там уточнили, что в квартире на втором этаже пятиэтажки при взрыве произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда.По данным ведомства, в одной из квартир произошло возгорание газовоздушной смеси.

https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007278914.html

еманжелинский район

челябинская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, еманжелинский район, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)