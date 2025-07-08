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Крупные пожары в России в 2025 году

Крупные пожары в России в 2025 году - РИА Новости, 08.07.2025

Крупные пожары в России в 2025 году

8 июля в Ростове-на-Дону загорелось складское помещение и офисное здание на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 15 тысяч... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:06:00+03:00

2025-07-08T19:06:00+03:00

2025-07-08T19:06:00+03:00

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8 июля в Ростове-на-Дону загорелось складское помещение и офисное здание на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 15 тысяч квадратных метров. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 130 человек и 44 единицы техники. К ликвидации пожара привлечены два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.7 июля в Екатеринбурге в складском помещение на площади 1,5 тысячи квадратных произошло возгорание. В ночь на 8 июля оно было локализовано на площади 3,5 тысячи квадратных метров, а затем ликвидировано. Погибших и пострадавших на пожаре не было.7 июня в деревне Опалиха в промзоне Кстово Нижегородской области произошел пожар на битумном производстве на площади четыре тысячи квадратных метров. Пожар тушили 110 человек и 35 единиц техники, на место прибыл пожарный поезд. В тот же возгорание было ликвидировано.7 июня в подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами на площади 8,1 тысячи квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 21 тысячи "квадратов". Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание. Произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены 100 человек и 27 единиц техники. Пожар был локализован на площади 21 тысяча квадратных метров. Восьмого июня открытое горение было ликвидировано.31 мая на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске загорелся ангар на площади 900 квадратных метров. Позже площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. В этот же день возгорание было ликвидировано.27 апреля в селе Веселоярск Алтайского края загорелись три склада, расположенные вдоль железнодорожных путей, на площади шесть тысяч квадратных метров. На месте работали семь пожарных автоцистерн, 20 человек личного состава. Был привлечен пожарный поезд.16 апреля в Железнодорожном округе Курска на подшипниковом заводе АПЗ-20 возник пожар. Возгорание началось внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции. Позже площадь пожара увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Пожар был локализован.21 марта в Волжском районе Республики Марий Эл загорелось здание склада на площади две тысяч квадратных метров. Помещение находилось на территории коммерческого предприятия, которое производит пластмассовые плиты. Пожар удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров, а позднее полностью ликвидировать. В тушении пожара участвовали 54 человека и 16 единиц техники.4 марта в Санкт-Петербурге в одноэтажном производственно-складском здании на площади 3,5 тысячи квадратных метров возник пожар. 5 марта он был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.18 февраля на полигоне ТБО в приморском Дальнегорске возник крупный пожар. В министерстве ГОЧС Приморья сообщили, что площадь возгорания составляла около 10 тысяч квадратных метров. Возгорание было локализовано. В тушении пожара участвовали семь человек, три автоцистерны отряда краевой противопожарной службы, а также техника обслуживающего предприятия и Дальнегорского ГОКа.23 января в подмосковном Клину загорелся склад на Волоколамском шоссе. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. В этот же день пожар был локализован на площади пять тысяч квадратных метров, а затем полностью потушен. К ликвидации пожара были привлечены порядка 100 человек и более 30 единиц техники.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, пожар, пожары, справки