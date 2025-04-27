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В Алтайском крае загорелись склады на площади шесть тысяч "квадратов"
В Алтайском крае загорелись склады на площади шесть тысяч "квадратов" - РИА Новости, 27.04.2025
В Алтайском крае загорелись склады на площади шесть тысяч "квадратов"
Склады горят в селе Веселоярск Алтайского края, площадь пожара оценивается, предварительно, в 6 тысяч квадратных метров, сообщили в воскресенье РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:49:00+03:00
2025-04-27T10:49:00+03:00
2025-04-27T11:58:00+03:00
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 27 апр – РИА Новости. Склады горят в селе Веселоярск Алтайского края, площадь пожара оценивается, предварительно, в 6 тысяч квадратных метров, сообщили в воскресенье РИА Новости в региональном главке МЧС."В селе Веселоярск горят склады, площадь еще уточняется, предварительно, 6 тысяч квадратных метров, пострадавших нет, привлечен пожарный поезд", - сообщили в ведомстве.В ведомстве журналистам рассказали, что всего горит три склада, они расположены вдоль железнодорожных путей. В тушении задействованы 20 человек, семь автоцистерн, развернуто пять пожарных стволов, два звена газодымозащитной службы."Угрозы перехода огня на жилые дома и другие постройки нет... Для ротации сил и сохранения темпа тушения на место пожара перебрасываются две автоцистерны и пожарный поезд со станции Рубцовск", - подчеркнули в ведомстве.В селе Веселоярск находится пограничный пункт пропуска в Казахстан "Весёлоярск - Красный Аул". Через населенный пункт проходит федеральная автодорога А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан — Семипалатинск".
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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае загорелись склады на площади шесть тысяч "квадратов"
В Алтайском крае загорелись склады на площади шесть тысяч квадратных метров