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Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 31.05.2025
Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:56:00+03:00
2025-05-31T19:56:00+03:00
2025-05-31T20:08:00+03:00
красногорск
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.Ранее в МЧС России сообщили о пожаре на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала."Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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красногорск, происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Красногорск, Происшествия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов"
МЧС: площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч кв метров