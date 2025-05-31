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Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 31.05.2025
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19:56 31.05.2025 (обновлено: 20:08 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/mchs-2020178481.html
Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 31.05.2025
Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:56:00+03:00
2025-05-31T20:08:00+03:00
красногорск
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.Ранее в МЧС России сообщили о пожаре на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала."Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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красногорск, происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Красногорск, Происшествия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов"

МЧС: площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч кв метров

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске. 31 мая 2025
Ликвидация пожара на территории производственного здания Колесник в Красногорске. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске. 31 мая 2025
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.
Ранее в МЧС России сообщили о пожаре на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.
"Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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КрасногорскПроисшествияКоммерческая недвижимостьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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