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Названа возможная причина пожара на битумном заводе в Нижегородской области
Названа возможная причина пожара на битумном заводе в Нижегородской области - РИА Новости, 07.06.2025
Названа возможная причина пожара на битумном заводе в Нижегородской области
Пожар в промзоне города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, мог начаться из-за нарушений техники безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:06:00+03:00
2025-06-07T18:06:00+03:00
2025-06-07T18:06:00+03:00
происшествия
нижегородская область
кстово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожар в промзоне города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, мог начаться из-за нарушений техники безопасности, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным регионального управления МЧС, на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха горит установка по производству битума объемом 200 кубическим метров. Сведений о пострадавших нет. Пожар тушат 110 человек и 35 единиц техники, на место прибыл пожарный поезд. "Специалисты называют вероятной причиной ЧП - нарушение технологического процесса и возможные нарушения техники безопасности", - сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, кстово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Кстово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Названа возможная причина пожара на битумном заводе в Нижегородской области
Пожар в промзоне в Кстово мог произойти из-за нарушений техники безопасности