https://ria.ru/20250607/pozhar-2021538989.html

Названа возможная причина пожара на битумном заводе в Нижегородской области

Названа возможная причина пожара на битумном заводе в Нижегородской области - РИА Новости, 07.06.2025

Названа возможная причина пожара на битумном заводе в Нижегородской области

Пожар в промзоне города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, мог начаться из-за нарушений техники безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:06:00+03:00

2025-06-07T18:06:00+03:00

2025-06-07T18:06:00+03:00

происшествия

нижегородская область

кстово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожар в промзоне города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, мог начаться из-за нарушений техники безопасности, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным регионального управления МЧС, на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха горит установка по производству битума объемом 200 кубическим метров. Сведений о пострадавших нет. Пожар тушат 110 человек и 35 единиц техники, на место прибыл пожарный поезд. "Специалисты называют вероятной причиной ЧП - нарушение технологического процесса и возможные нарушения техники безопасности", - сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

нижегородская область

кстово

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, кстово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)