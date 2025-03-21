https://ria.ru/20250321/pozhar-2006500146.html

Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали

Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали - РИА Новости, 21.03.2025

Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали

Крупный пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:25:00+03:00

2025-03-21T15:25:00+03:00

2025-03-21T16:10:00+03:00

происшествия

волжский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания.Ранее прокуратура региона сообщала, что пожар произошел на территории коммерческого предприятия, производящего пластмассовые плиты.

https://ria.ru/20250321/krasnojarsk-2006418374.html

волжский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волжский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)