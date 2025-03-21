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Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали - РИА Новости, 21.03.2025
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15:25 21.03.2025 (обновлено: 16:10 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006500146.html
Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали
Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали - РИА Новости, 21.03.2025
Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали
Крупный пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:25:00+03:00
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происшествия
волжский район
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания.Ранее прокуратура региона сообщала, что пожар произошел на территории коммерческого предприятия, производящего пластмассовые плиты.
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волжский район
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происшествия, волжский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали

Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали на десяти тысячах квадратов

© Прокуратура Республики Марий Эл/TelegramПожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл
Пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Прокуратура Республики Марий Эл/Telegram
Пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания.
Ранее прокуратура региона сообщала, что пожар произошел на территории коммерческого предприятия, производящего пластмассовые плиты.
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ПроисшествияВолжский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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