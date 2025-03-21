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Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали
Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали - РИА Новости, 21.03.2025
Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали
Крупный пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:25:00+03:00
2025-03-21T15:25:00+03:00
2025-03-21T16:10:00+03:00
происшествия
волжский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания.Ранее прокуратура региона сообщала, что пожар произошел на территории коммерческого предприятия, производящего пластмассовые плиты.
https://ria.ru/20250321/krasnojarsk-2006418374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали
Крупный пожар на складе в Марий Эл локализовали на десяти тысячах квадратов