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Пожар на складе в Пушкино локализовали - РИА Новости, 07.06.2025
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21:33 07.06.2025 (обновлено: 21:38 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/pozhar-2021566700.html
Пожар на складе в Пушкино локализовали
Пожар на складе в Пушкино локализовали - РИА Новости, 07.06.2025
Пожар на складе в Пушкино локализовали
Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:33:00+03:00
2025-06-07T21:38:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров."Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пушкино, Россия
Пожар на складе в Пушкино локализовали

Пожар на складе в Пушкино локализовали на площади 21 тыс кв м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров.
"Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар на складе в Пушкино Московской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны
Вчера, 19:31
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПушкиноРоссия
 
 
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