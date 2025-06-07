https://ria.ru/20250607/pozhar-2021566700.html

Пожар на складе в Пушкино локализовали

Пожар на складе в Пушкино локализовали - РИА Новости, 07.06.2025

Пожар на складе в Пушкино локализовали

Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:33:00+03:00

2025-06-07T21:33:00+03:00

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происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пушкино

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров."Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250607/pozhar-2021551507.html

пушкино

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2025

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино, россия