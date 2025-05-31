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В Красногорске загорелось производственное предприятие

В Красногорске загорелось производственное предприятие - РИА Новости, 31.05.2025

В Красногорске загорелось производственное предприятие

Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:46:00+03:00

2025-05-31T19:46:00+03:00

2025-05-31T21:28:00+03:00

происшествия

красногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, сообщило ведомство в Telegram-канале."Горит металлический ангар на 900 "квадратах", а также резиновая крошка на открытой территории", — говорится в заявлении. Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч "квадратов". Огонь перешел также на две хозпостройки. Его удалось локализовать. Угрозы соседним строениям нет. Информации о пострадавших не поступало.К тушению привлекли 45 специалистов и 13 единиц техники. Пожар оценили по второму номеру сложности из пяти.

https://ria.ru/20250403/penza-2009096463.html

красногорск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столб дыма в районе подмосковного Красногорска Столб дыма, предположительно, от возгорания виднеется в районе подмосковного Красногорска, передает корреспондент Риа Новости 2025-05-31T19:46 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия