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В Красногорске загорелось производственное предприятие
В Красногорске загорелось производственное предприятие - РИА Новости, 31.05.2025
В Красногорске загорелось производственное предприятие
Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:46:00+03:00
2025-05-31T19:46:00+03:00
2025-05-31T21:28:00+03:00
происшествия
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, сообщило ведомство в Telegram-канале."Горит металлический ангар на 900 "квадратах", а также резиновая крошка на открытой территории", — говорится в заявлении. Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч "квадратов". Огонь перешел также на две хозпостройки. Его удалось локализовать. Угрозы соседним строениям нет. Информации о пострадавших не поступало.К тушению привлекли 45 специалистов и 13 единиц техники. Пожар оценили по второму номеру сложности из пяти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Столб дыма в районе подмосковного Красногорска
Столб дыма, предположительно, от возгорания виднеется в районе подмосковного Красногорска, передает корреспондент Риа Новости
2025-05-31T19:46
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Красногорске загорелось производственное предприятие
Сотрудники МЧС тушат пожар на территории здания "Колесник" в Красногорске