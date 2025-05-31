Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске загорелось производственное предприятие - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 31.05.2025 (обновлено: 21:28 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/pozhar-2020177441.html
В Красногорске загорелось производственное предприятие
В Красногорске загорелось производственное предприятие - РИА Новости, 31.05.2025
В Красногорске загорелось производственное предприятие
Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:46:00+03:00
2025-05-31T21:28:00+03:00
происшествия
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020173474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c9bc45b0f3ad7f1d52dbbc5241b9753.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;Горит металлический ангар на 900 &quot;квадратах&quot;, а также резиновая крошка на открытой территории&quot;, — говорится в заявлении. Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч "квадратов". Огонь перешел также на две хозпостройки. Его удалось локализовать. Угрозы соседним строениям нет. Информации о пострадавших не поступало.К тушению привлекли 45 специалистов и 13 единиц техники. Пожар оценили по второму номеру сложности из пяти.
https://ria.ru/20250403/penza-2009096463.html
красногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столб дыма в районе подмосковного Красногорска
Столб дыма, предположительно, от возгорания виднеется в районе подмосковного Красногорска, передает корреспондент Риа Новости
2025-05-31T19:46
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020173474_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cbd8b303419469c69a558a2832dd63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Красногорске загорелось производственное предприятие

Сотрудники МЧС тушат пожар на территории здания "Колесник" в Красногорске

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"Горит металлический ангар на 900 "квадратах", а также резиновая крошка на открытой территории", — говорится в заявлении.

Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч "квадратов". Огонь перешел также на две хозпостройки. Его удалось локализовать.
Угрозы соседним строениям нет. Информации о пострадавших не поступало.
К тушению привлекли 45 специалистов и 13 единиц техники. Пожар оценили по второму номеру сложности из пяти.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Пензе загорелось производственно-складское здание
3 апреля, 13:39
 
ПроисшествияКрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала