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На складе в Пушкино произошло обрушение кровли - РИА Новости, 07.06.2025
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21:11 07.06.2025 (обновлено: 21:19 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/chp-2021565189.html
На складе в Пушкино произошло обрушение кровли
На складе в Пушкино произошло обрушение кровли - РИА Новости, 07.06.2025
На складе в Пушкино произошло обрушение кровли
Обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров произошло на складе в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:11:00+03:00
2025-06-07T21:19:00+03:00
происшествия
россия
пушкино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров произошло на складе в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание."Группировка сил и средств на пожаре в Подмосковье увеличена до более 100 человек и 27 единиц техники. Произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, в готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве", - говорится в сообщении.
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россия
пушкино
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Пушкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
На складе в Пушкино произошло обрушение кровли

На складе в Пушкино произошло обрушение кровли на площади 13 тыс кв м

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров произошло на складе в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание.
"Группировка сил и средств на пожаре в Подмосковье увеличена до более 100 человек и 27 единиц техники. Произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, в готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве", - говорится в сообщении.
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Вчера, 17:00
 
ПроисшествияРоссияПушкиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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