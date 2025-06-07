https://ria.ru/20250607/chp-2021565189.html

На складе в Пушкино произошло обрушение кровли

На складе в Пушкино произошло обрушение кровли - РИА Новости, 07.06.2025

На складе в Пушкино произошло обрушение кровли

Обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров произошло на складе в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:11:00+03:00

2025-06-07T21:11:00+03:00

2025-06-07T21:19:00+03:00

происшествия

россия

пушкино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров произошло на складе в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание."Группировка сил и средств на пожаре в Подмосковье увеличена до более 100 человек и 27 единиц техники. Произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, в готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250607/pozhar-2021530044.html

россия

пушкино

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)