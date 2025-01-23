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В Клину потушили пожар на складе
В Клину потушили пожар на складе - РИА Новости, 23.01.2025
В Клину потушили пожар на складе
Пожар на складе в подмосковном Клину полностью ликвидирован, его причина устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:15:00+03:00
2025-01-23T18:15:00+03:00
2025-01-23T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном Клину полностью ликвидирован, его причина устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар в Клину полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.Ранее МЧС РФ сообщало, что, по предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
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россия, московская область (подмосковье), клин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Клин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Клину потушили пожар на складе
МЧС: пожар на складе в подмосковном Клину полностью потушили