https://ria.ru/20250123/pozhar-1995195167.html

В Клину потушили пожар на складе

В Клину потушили пожар на складе - РИА Новости, 23.01.2025

В Клину потушили пожар на складе

Пожар на складе в подмосковном Клину полностью ликвидирован, его причина устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:15:00+03:00

2025-01-23T18:15:00+03:00

2025-01-23T18:23:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

клин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном Клину полностью ликвидирован, его причина устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар в Клину полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.Ранее МЧС РФ сообщало, что, по предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

россия

московская область (подмосковье)

клин

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2025

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россия, московская область (подмосковье), клин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия