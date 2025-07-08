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Площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону выросла до 9,1 тысячи квадратов

Площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону выросла до 9,1 тысячи квадратов - РИА Новости, 08.07.2025

Площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону выросла до 9,1 тысячи квадратов

Площадь пожара в здании со складом и офисами в Ростове-на-Дону увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:40:00+03:00

2025-07-08T16:40:00+03:00

2025-07-08T16:45:00+03:00

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Площадь пожара в здании со складом и офисами в Ростове-на-Дону увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 9100 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов",- говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 130 человек и 44 единицы техники.Ранее региональный главк ведомства сообщал о пожаре на площади 2200 квадратных метров в складском помещении и офисном здании на Орской улице.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия