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Площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону выросла до 9,1 тысячи квадратов
Площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону выросла до 9,1 тысячи квадратов - РИА Новости, 08.07.2025
Площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону выросла до 9,1 тысячи квадратов
Площадь пожара в здании со складом и офисами в Ростове-на-Дону увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:40:00+03:00
2025-07-08T16:40:00+03:00
2025-07-08T16:45:00+03:00
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Площадь пожара в здании со складом и офисами в Ростове-на-Дону увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 9100 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов",- говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 130 человек и 44 единицы техники.Ранее региональный главк ведомства сообщал о пожаре на площади 2200 квадратных метров в складском помещении и офисном здании на Орской улице.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону выросла до 9,1 тысячи квадратов
Площадь пожара в здании со складом в Ростове-на-Дону превысила 9 тыс квадратов