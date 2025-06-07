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Площадь пожара в подмосковном Пушкино превысила восемь тысяч "квадратов"
Площадь пожара в подмосковном Пушкино превысила восемь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 07.06.2025
Площадь пожара в подмосковном Пушкино превысила восемь тысяч "квадратов"
Предварительная площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:37:00+03:00
2025-06-07T19:37:00+03:00
2025-06-07T19:40:00+03:00
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предварительная площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино."Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250528/pozhar--2019588420.html
пушкино
россия
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Пожар на складе в подмосковном Пушкино
Склад загорелся в подмосковном Пушкино, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах
2025-06-07T19:37
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РИА Новости
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пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Площадь пожара в подмосковном Пушкино превысила восемь тысяч "квадратов"
МЧС: площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино составила 8,1 тыс квадратов