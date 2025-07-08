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В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание - РИА Новости, 08.07.2025
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15:29 08.07.2025 (обновлено: 16:19 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027935563.html
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание - РИА Новости, 08.07.2025
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание
Складское помещение и офисное здание горят в Ростове-на-Дону, огонь на площади 2200 квадратных метров тушат 53 человека и 19 единиц техники, предварительно,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:29:00+03:00
2025-07-08T16:19:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Складское помещение и офисное здание горят в Ростове-на-Дону, огонь на площади 2200 квадратных метров тушат 53 человека и 19 единиц техники, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону. "Ростов-на-Дону, улица Орская, 31 В… Горит складское помещение и офисное здание на площади 2200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 15 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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россия
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происшествия, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание

В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание на 2200 квадратах

© Фото : соцсетиПожар в Ростове-на-Дону
Пожар в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Складское помещение и офисное здание горят в Ростове-на-Дону, огонь на площади 2200 квадратных метров тушат 53 человека и 19 единиц техники, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.
"Ростов-на-Дону, улица Орская, 31 В… Горит складское помещение и офисное здание на площади 2200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 15 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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