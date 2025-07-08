https://ria.ru/20250708/pozhar-2027935563.html
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание - РИА Новости, 08.07.2025
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание
Складское помещение и офисное здание горят в Ростове-на-Дону, огонь на площади 2200 квадратных метров тушат 53 человека и 19 единиц техники, предварительно,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:29:00+03:00
2025-07-08T15:29:00+03:00
2025-07-08T16:19:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027936313_0:668:960:1208_1920x0_80_0_0_5bbb9767daa4758899019c839f6dc7b6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Складское помещение и офисное здание горят в Ростове-на-Дону, огонь на площади 2200 квадратных метров тушат 53 человека и 19 единиц техники, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону. "Ростов-на-Дону, улица Орская, 31 В… Горит складское помещение и офисное здание на площади 2200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 15 единиц техники, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027936313_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_de436084c19f699a701d34fa2eb8f7d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание на 2200 квадратах