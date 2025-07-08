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В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание

В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание - РИА Новости, 08.07.2025

В Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание

Складское помещение и офисное здание горят в Ростове-на-Дону, огонь на площади 2200 квадратных метров тушат 53 человека и 19 единиц техники, предварительно,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:29:00+03:00

2025-07-08T15:29:00+03:00

2025-07-08T16:19:00+03:00

происшествия

россия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Складское помещение и офисное здание горят в Ростове-на-Дону, огонь на площади 2200 квадратных метров тушат 53 человека и 19 единиц техники, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону. "Ростов-на-Дону, улица Орская, 31 В… Горит складское помещение и офисное здание на площади 2200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 15 единиц техники, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

россия

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)