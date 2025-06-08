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В Пушкино ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 08.06.2025
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06:29 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/gorenie-2021588427.html
В Пушкино ликвидировали открытое горение на складе
В Пушкино ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 08.06.2025
В Пушкино ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковном Пушкино, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:29:00+03:00
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происшествия
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковном Пушкино, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250607/gorenie-2021522468.html
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происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пушкино ликвидировали открытое горение на складе

В Пушкино ликвидировали открытое горение на складе на площади 21 тыс кв м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном городе Пушкино. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковном Пушкино, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе
Вчера, 15:56
 
ПроисшествияПушкиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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