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Площадь пожара в Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 07.06.2025
Площадь пожара в Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов"
Площадь поджара на складе в подмосковном городе Пушкино выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:12:00+03:00
2025-06-07T20:12:00+03:00
2025-06-07T21:04:00+03:00
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Площадь поджара на складе в подмосковном городе Пушкино выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС России."Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара в подмосковном Пушкино
Площадь пожара в подмосковном Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов", огонь перешел на соседнее здание, сообщили в МЧС, продемонстрировал видео борьбы с огнем
2025-06-07T20:12
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PT0M22S
РИА Новости
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пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино увеличилось до 21 тыс кв м