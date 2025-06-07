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Площадь пожара в Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 07.06.2025

Площадь пожара в Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов"

Площадь поджара на складе в подмосковном городе Пушкино выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:12:00+03:00

2025-06-07T20:12:00+03:00

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пушкино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Площадь поджара на складе в подмосковном городе Пушкино выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС России."Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250607/sklad-2021496742.html

пушкино

россия

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Тушение пожара в подмосковном Пушкино Площадь пожара в подмосковном Пушкино увеличилась до 21 тысячи "квадратов", огонь перешел на соседнее здание, сообщили в МЧС, продемонстрировал видео борьбы с огнем 2025-06-07T20:12 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия