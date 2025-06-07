https://ria.ru/20250607/pozhar-2021567173.html

В Нижегородской области потушили пожар на битумном производстве

В Нижегородской области потушили пожар на битумном производстве - РИА Новости, 07.06.2025

В Нижегородской области потушили пожар на битумном производстве

Пожар на битумном производстве в Нижегородской области ликвидирован на площади 4 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:48:00+03:00

2025-06-07T21:48:00+03:00

2025-06-07T21:50:00+03:00

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пожар на битумном производстве в Нижегородской области ликвидирован на площади 4 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.Возгорание емкостей с битумом произошло днем в субботу на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха. Произошел розлив битума на 100 квадратных метрах. Позднее было ликвидировано открытое горение на пожаре."Пожар на битумном производстве в Нижегородской области ликвидирован на площади 4000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250607/pozhar-2021566700.html

нижегородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)