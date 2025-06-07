https://ria.ru/20250607/pozhar-2021567173.html
В Нижегородской области потушили пожар на битумном производстве
В Нижегородской области потушили пожар на битумном производстве - РИА Новости, 07.06.2025
В Нижегородской области потушили пожар на битумном производстве
Пожар на битумном производстве в Нижегородской области ликвидирован на площади 4 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:48:00+03:00
2025-06-07T21:48:00+03:00
2025-06-07T21:50:00+03:00
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пожар на битумном производстве в Нижегородской области ликвидирован на площади 4 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.Возгорание емкостей с битумом произошло днем в субботу на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха. Произошел розлив битума на 100 квадратных метрах. Позднее было ликвидировано открытое горение на пожаре."Пожар на битумном производстве в Нижегородской области ликвидирован на площади 4000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250607/pozhar-2021566700.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области потушили пожар на битумном производстве
Пожар на битумном производстве в Кстово потушили на площади 4 тысячи квадратов