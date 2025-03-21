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В Марий Эл произошел крупный пожар на складе
В Марий Эл произошел крупный пожар на складе - РИА Новости, 21.03.2025
В Марий Эл произошел крупный пожар на складе
Здание склада загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Волжском районе Республики Марий Эл, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:59:00+03:00
2025-03-21T13:59:00+03:00
2025-03-21T14:09:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Волжском районе Республики Марий Эл, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре в здании склада в поселке городского типа Приволжский в Волжском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, в здании наблюдаются открытый огонь и сильное задымление на площади 2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.В тушении пожара участвуют 54 человека и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20250321/karelija-2006404424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Марий Эл произошел крупный пожар на складе
В Марий Эл загорелся склад на площади две тысячи квадратов