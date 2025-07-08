Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове-на-Дону увеличилась - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 08.07.2025 (обновлено: 17:57 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027988374.html
Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове-на-Дону увеличилась
Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове-на-Дону увеличилась - РИА Новости, 08.07.2025
Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове-на-Дону увеличилась
Площадь крупного пожара на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, к тушению возгорания привлечены два вертолета, РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:42:00+03:00
2025-07-08T17:57:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027936313_0:668:960:1208_1920x0_80_0_0_5bbb9767daa4758899019c839f6dc7b6.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, к тушению возгорания привлечены два вертолета, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент пожар складских помещений и офисного здания увеличился до 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации МЧС, к ликвидации пожара привлечены два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. По предварительной информации, пострадавших нет.Губернатор области добавил, что специалисты Роспотребнадзора непрерывно проверяют воздух и контролируют уровень вредных веществ.
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027984023.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027936313_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_de436084c19f699a701d34fa2eb8f7d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове-на-Дону увеличилась

Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове выросла до 15 тыс квадратных метров

© Фото : соцсетиПожар в Ростове-на-Дону
Пожар в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, к тушению возгорания привлечены два вертолета, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент пожар складских помещений и офисного здания увеличился до 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, к ликвидации пожара привлечены два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. По предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор области добавил, что специалисты Роспотребнадзора непрерывно проверяют воздух и контролируют уровень вредных веществ.
Пожар в Моздоке - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Моздоке вспыхнул пожар в магазине
Вчера, 17:30
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала