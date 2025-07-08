https://ria.ru/20250708/pozhar-2027988374.html

Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове-на-Дону увеличилась

Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове-на-Дону увеличилась - РИА Новости, 08.07.2025

Площадь пожара на складе и в офисе в Ростове-на-Дону увеличилась

Площадь крупного пожара на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, к тушению возгорания привлечены два вертолета, РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:42:00+03:00

2025-07-08T17:42:00+03:00

2025-07-08T17:57:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, к тушению возгорания привлечены два вертолета, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент пожар складских помещений и офисного здания увеличился до 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации МЧС, к ликвидации пожара привлечены два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. По предварительной информации, пострадавших нет.Губернатор области добавил, что специалисты Роспотребнадзора непрерывно проверяют воздух и контролируют уровень вредных веществ.

https://ria.ru/20250708/pozhar-2027984023.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)