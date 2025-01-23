https://ria.ru/20250123/klin-1995167213.html
Пожар на складе в Клину локализовали
Пожар на складе в Клину локализовали - РИА Новости, 23.01.2025
Пожар на складе в Клину локализовали
Крупный пожар на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:08:00+03:00
2025-01-23T16:08:00+03:00
2025-01-23T16:40:00+03:00
происшествия
клин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995151826_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc83f4e0cb142f0db5168adff28eafc1.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.00 объявлена локализация пожара на площади 5000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее МЧС РФ сообщало, что, по предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к ликвидации пожара привлечены порядка 100 человек и более 30 единиц техники. "Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html
клин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995151826_100:2:1180:812_1920x0_80_0_0_fa2a37146d48cec020620db396eb3487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, клин
Пожар на складе в Клину локализовали
Пожар на складе в Клину локализовали на пяти тысячах квадратов