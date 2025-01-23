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Пожар на складе в Клину локализовали - РИА Новости, 23.01.2025
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16:08 23.01.2025 (обновлено: 16:40 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/klin-1995167213.html
Пожар на складе в Клину локализовали
Пожар на складе в Клину локализовали - РИА Новости, 23.01.2025
Пожар на складе в Клину локализовали
Крупный пожар на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:08:00+03:00
2025-01-23T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.00 объявлена локализация пожара на площади 5000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее МЧС РФ сообщало, что, по предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к ликвидации пожара привлечены порядка 100 человек и более 30 единиц техники. "Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html
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происшествия, клин
Происшествия, Клин
Пожар на складе в Клину локализовали

Пожар на складе в Клину локализовали на пяти тысячах квадратов

© Прокуратура Московской области/TelegramЛиквидация пожара на складе в подмосковном Клину. 23 января 2025
Ликвидация пожара на складе в подмосковном Клину. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Прокуратура Московской области/Telegram
Ликвидация пожара на складе в подмосковном Клину. 23 января 2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В 16.00 объявлена локализация пожара на площади 5000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Ранее МЧС РФ сообщало, что, по предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к ликвидации пожара привлечены порядка 100 человек и более 30 единиц техники. "Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", - отметил представитель ведомства.
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