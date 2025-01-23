https://ria.ru/20250123/klin-1995167213.html

Пожар на складе в Клину локализовали

Пожар на складе в Клину локализовали - РИА Новости, 23.01.2025

Пожар на складе в Клину локализовали

Крупный пожар на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:08:00+03:00

2025-01-23T16:08:00+03:00

2025-01-23T16:40:00+03:00

происшествия

клин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.00 объявлена локализация пожара на площади 5000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее МЧС РФ сообщало, что, по предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к ликвидации пожара привлечены порядка 100 человек и более 30 единиц техники. "Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html

клин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, клин