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Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов - РИА Новости, 23.01.2025
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15:18 23.01.2025 (обновлено: 15:27 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/pozhar-1995144831.html
Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов
Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов - РИА Новости, 23.01.2025
Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов
Площадь пожара на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, по предварительной информации, составляет 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:18:00+03:00
2025-01-23T15:27:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, по предварительной информации, составляет 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 12 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.
https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html
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происшествия, клин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Клин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов

Площадь пожара на складе в Клину предварительно составила десять тысяч квадратов

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара на складе в подмосковном Клину. 23 января 2025
Ликвидация пожара на складе в подмосковном Клину. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара на складе в подмосковном Клину. 23 января 2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, по предварительной информации, составляет 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 12 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.
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ПроисшествияКлинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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