https://ria.ru/20250123/pozhar-1995144831.html

Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов

Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов - РИА Новости, 23.01.2025

Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов

Площадь пожара на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, по предварительной информации, составляет 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:18:00+03:00

2025-01-23T15:18:00+03:00

2025-01-23T15:27:00+03:00

происшествия

клин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, по предварительной информации, составляет 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 12 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.

https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html

клин

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, клин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)