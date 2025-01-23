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Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов
Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов - РИА Новости, 23.01.2025
Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов
Площадь пожара на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, по предварительной информации, составляет 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:18:00+03:00
2025-01-23T15:18:00+03:00
2025-01-23T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, по предварительной информации, составляет 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 12 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.
https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, клин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Клин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Клину составляет десять тысяч квадратов
Площадь пожара на складе в Клину предварительно составила десять тысяч квадратов