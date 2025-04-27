https://ria.ru/20250427/pozhar--2013671089.html

В Алтайском крае локализовали пожар на складах

В Алтайском крае локализовали пожар на складах - РИА Новости, 27.04.2025

В Алтайском крае локализовали пожар на складах

Пожар на складах в селе Веселоярск Алтайского края локализован, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T11:29:00+03:00

2025-04-27T11:29:00+03:00

2025-04-27T11:39:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алтайский край

происшествия

рубцовский район

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БАРНАУЛ, 27 апр – РИА Новости. Пожар на складах в селе Веселоярск Алтайского края локализован, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.“Пожар в селе Веселоярск Рубцовского района локализован. Причину пожара установят органы дознания. На месте работают 7 пожарных автоцистерн, 20 человек личного состава”, - говорится в сообщении.Ранее в главке МЧС по региону сообщили РИА Новости, что предварительная площадь пожара - 6 тысяч квадратных метров, пострадавших нет. Отмечалось, что горели три склада, расположенных вдоль железнодорожных путей. Угрозы перехода огня на жилые дома и другие постройки нет.В селе Веселоярск находится пограничный пункт пропуска в Казахстан “Весёлоярск - Красный Аул”. Через населенный пункт проходит федеральная автодорога А-322 “Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан — Семипалатинск”.

https://ria.ru/20250427/pozhar-2013664627.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, происшествия, рубцовский район