https://ria.ru/20250531/krasnogorsk-2020198821.html
В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник"
В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник" - РИА Новости, 01.06.2025
В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник"
Открытое горение на территории здания "Колесник" в Красногорске Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-05-31T23:59:00+03:00
2025-05-31T23:59:00+03:00
2025-06-01T00:01:00+03:00
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение на территории здания "Колесник" в Красногорске Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС РФ. Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Красногорске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250531/mchs-2020178481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник"
В Красногорске ликвидировали открытое горение на территории здания "Колесник"