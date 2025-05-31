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В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник" - РИА Новости, 01.06.2025
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23:59 31.05.2025 (обновлено: 00:01 01.06.2025)
https://ria.ru/20250531/krasnogorsk-2020198821.html
В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник"
В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник" - РИА Новости, 01.06.2025
В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник"
Открытое горение на территории здания "Колесник" в Красногорске Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-05-31T23:59:00+03:00
2025-06-01T00:01:00+03:00
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение на территории здания "Колесник" в Красногорске Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС РФ. Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Красногорске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250531/mchs-2020178481.html
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник"

В Красногорске ликвидировали открытое горение на территории здания "Колесник"

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске
Ликвидация пожара на территории производственного здания Колесник в Красногорске - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение на территории здания "Колесник" в Красногорске Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС РФ.
Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.
«
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Красногорске", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара на территории производственного здания Колесник в Красногорске. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Площадь пожара в Красногорске выросла до четырех тысяч "квадратов"
Вчера, 19:56
 
ПроисшествияРоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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