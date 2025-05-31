https://ria.ru/20250531/krasnogorsk-2020198821.html

В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник"

В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник" - РИА Новости, 01.06.2025

В Красногорске ликвидировали открытое горение в здании "Колесник"

Открытое горение на территории здания "Колесник" в Красногорске Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-05-31T23:59:00+03:00

2025-05-31T23:59:00+03:00

2025-06-01T00:01:00+03:00

происшествия

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение на территории здания "Колесник" в Красногорске Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС РФ. Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Красногорске", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250531/mchs-2020178481.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)