Ванга: все самые известные предсказания болгарской ясновидящей
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Всемирно известная болгарская ясновидящая Вангелия Пандева Сурчева, наиболее известная как баба Ванга, сделала множество пророчеств. Ее личность остается загадкой, предметом исследований и споров. Как обычная незрячая женщина стала великой предсказательницей, дата рождения, биография и личная жизнь, чем еще занималась прорицательница и до какого года оставила пророчества — в материале РИА Новости.
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Биография Ванги
Вангелия Пандева Сурчева (по другим данным — Димитрова) — одна из самых известных прорицательниц XX века. Ее биография полна загадок. Знаменитая провидица родилась 31 января 1911 года в городке Струмица на территории современной Республики Северная Македония в крестьянской семье. Она прошла через множество испытаний, а ее пророчества и сегодня вызывают большой интерес.
© Getty Images / Paul FrankenДеревня
© Getty Images / Paul Franken
Деревня
Детство и юность
Детство Ванги омрачили ранняя потеря матери, расставание с отцом и трагедия, которая навсегда лишила ее зрения. По легенде, девочка родилась совсем слабенькой и врачи давали неутешительные прогнозы. Имя Вангелия (в переводе означает "благая весть") получила по болгарскому народному обычаю, согласно которому родственник выходит на улицу и спрашивает первого встречного об имени для новорожденного. Андромаха бабушке девочки не понравилось, а вот имя Вангелия родные с радостью приняли.
Мать скончалась, когда Вангелии не было еще и трех лет. А отца спустя год после трагедии забрали в болгарскую армию и отправили на фронт. Ванга росла под присмотром соседки. По возвращении с войны отец лишился всего имущества, семья впала в нищету. В 1923 году они переехали в Ново-Село, где отец снова женился, а мачеха заставляла Вангелию делать всю работу по дому.
© Getty Images / john finney photographyШторм
© Getty Images / john finney photography
Шторм
Будущая пророчица лишилась зрения в 12 лет при странных обстоятельствах. Смерч настиг ее по дороге с пастбища и якобы унес на сотни метров. Вечером девочку нашли: ее засыпало ветками, а глаза были забиты песком. Спустя несколько лет Ванга окончательно ослепла. В 16 лет она оказалась в Доме слепых в Сербии, где училась справляться с бытовыми задачами, прошла школьный курс по адаптивной программе, а еще научилась вязать, играть на фортепиано. После гибели мачехи, которая скончалась при родах, Ванга через три года вынуждена была вернуться домой, чтобы помогать отцу и ухаживать за младшими братьями и сестрами.
Потеря зрения и духовное пробуждение
После урагана Ванга обрела дар видеть будущее. Она стала слышать голоса и общаться с богом, но рассказывать открыто о необычных способностях боялась. В 1939 году Вангелия сильно заболела — долго сидела на бетонном полу в ожидании пособия для бедных. Но смогла излечиться от сильнейшего плеврита. Молва о ее необычных способностях разошлась мгновенно. С 1940 года Ванга уже предсказывала судьбу односельчан, помогала им расшифровывать сновидения. Когда заговорили о ее целительских способностях и предсказаниях, она и сама осознала значимость своего дара. Вскоре к ясновидящей потянулись люди с разных уголков мира. Отмечали, что Ванга общалась с приходящими к ней не своим голосом, якобы он менялся и больше напоминал мужской.
О своих способностях Ванга говорила так: "Мой дар от бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир — и видимый, и невидимый". В день провидица могла принимать свыше 100 человек. Для каждого посетителя было лишь одно условие — нужно проспать ночь на кусочке сахара-рафинада и принести его с собой. Денег она не брала, но от подарков не отказывалась.
© Getty Images / dlewis33Пожилая женщина
© Getty Images / dlewis33
Пожилая женщина
С 1967 года Ванга стала государственной служащей в должности предсказательницы и начала получать зарплату. В основном посетителями были обычные люди с личными проблемами, несчастьями, болезнями. Но приходили к провидице и высокопоставленные лица и знаменитости. Записей ясновидящая никогда не делала и не разрешала посетителям во время приема использовать записывающие устройства.
Предсказания Ванги
Ванга сделала множество предсказаний. Она стала известна благодаря видениям, касавшихся как личных судеб людей, так и глобальных событий: войн, природных катастроф, научных прорывов в медицине, государственных переворотов. При этом она чаще выражалась образно. Ее пророчества обсуждают из года в год, а интерес к личности болгарской провидицы только растет.
Пророчества о мировых событиях
По данным историков, она предвидела крупные мировые события и оставила предсказания вплоть до 5079 года (когда свершится предполагаемый конец света). Самые известные из них:
- смерть Иосифа Сталина: "В марте большой человек с трубкой уйдет из России в никуда. Мир станет добрее", "Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России", — сказала она.
- гибель премьер-министра Индии Индиры Ганди: "Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!"
- гибель атомной подлодки "Курск": "Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…"
- теракт 11 сентября 2001 года в США: "Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой".
А еще Ванга предсказала аварию на Чернобыльской АЭС, смерть принцессы Дианы, пандемию короновируса и другие значимые исторические моменты.
© Getty Images / Peter TurnleyПохороны принцессы Дианы
© Getty Images / Peter Turnley
Похороны принцессы Дианы
В 2025 году Ванга предрекала серьезную политическую нестабильность, а также говорила о войне, "которая разразится на Востоке весной и уничтожит Запад". В будущем прорицательница видела, что люди смогут использовать телепатию, ученые найдут способ применять мозговые волны для коммуникации между собой, это будет реальностью, а не чем-то фантастическим. Также, по предсказаниям Ванги, встреча с инопланетянами произойдет в начале XXII века. А 2340 году авария “на искусственном Солнце” повлечет гибель человечества, или же людям придется переехать на другую планету.
Предсказания, связанные с Россией
Ванга часто говорила о России, видя ее великое будущее и особую роль в мировых событиях. По ее словам, россияне будут переживать трудные времена, но в конечном итоге "поднимут свою страну с колен". Ванга утверждала, что в будущем Россия станет вновь великой державой, обладающей сильной душой и духом.
Она предвидела распад СССР, победу Бориса Ельцина на выборах президента. Пророчица отмечала тяжелые времена для страны, но уверяла, что все можно преодолеть: "Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России".
Провидица также отметила, что в России "наступит время, когда люди начнут возвращаться к своим корням и историческим истокам". Она верила, что в России наступит духовное возрождение и появится некая "единая религия Белого лотоса". В числе последних пророчеств Ванги от 1996 года было такое высказывание: "То, что объединялось, рассыплется на кусочки снова. Это будет рядом с Россией".
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Личная жизнь
Известно, что впервые Вангелия влюбилась в незрячего парня во время проживания в доме слепых. Но остаться с возлюбленным ей было не суждено, она вернулась к отцу и помогала ему по дому.
Ванга вышла замуж уже после 30 лет, в 1942 году. Ее супругом стал молодой солдат Димитр Гуштеров, он перевез ее в родной Петрич, где они вместе прожили двадцать лет. Детей у них не было, но известно, что Ванга уже после смерти мужа усыновила мальчика Димитра, а позже и девочку Виолетту.
Большую часть жизни Ванга провелав городе Петриче, а последние двадцать лет принимала посетителей в селе Рупите.
© Getty Images / sjhaytovГород Петрич, Болгария
© Getty Images / sjhaytov
Город Петрич, Болгария
Смерть
Ванги не стало 11 августа 1996 года. Задолго до смерти провидица предсказала причину и дату своей смерти. Она скончалась из-за рака груди и, по словам родных, ушла из жизни с улыбкой облегчения и просила не оплакивать ее.
Наследие Ванги
Ванга оставила огромное наследие, которое до сих пор изучается и обсуждается. О провидице пишут книги, снимают документальные и художественные фильмы.
Музей
В 2008 году в Петриче был открыт музей в честь Ванги, а в 2011 году в Рупите, где провидица прожила последние годы, был установлен памятник в честь столетия со Дня рождения Вангелии. Дом-музей Ванги и сегодня привлекает множество посетителей, желающих узнать больше о ее жизни и даре.
Ванга в книгах и фильмах
При жизни Вангелии изданы четыре книги о ней. Канонической биографией ясновидящей считается брошюра "Ванга" 1989 года, написанная ее племянницей.
О деятельности и пророчествах Ванги созданы десятки проектов. В 2013 году на экраны вышел художественный сериал "Вангелия". Роль ясновидящей в разные годы жизни исполнили: Елена Яковлева, Ирина Рахманова, Наталья Николаева, Дарья Отрошко, Кристина Пакарина.
Документальный проект "Настоящая Ванга" появился в 2014 году. А всего отснято восемнадцать художественных и документальных картин о знаменитой пророчице.
В 2021 году на Первом канале был показан документальный фильм ко дню рождения Ванги.
Кадр из фильма "Настоящая Ванга"
Кадр из фильма "Настоящая Ванга"
Интересные факты о Ванге
- В детстве, еще до потери зрения Вангелия очень любила придумывать игры. Так, она "вслепую" искала игрушки: прятала их в укромном месте, закрывала или завязывала глаза и на ощупь, будто слепая, искала их.
- Вангелия была православной христианкой и первое время скрывала свой дар, потому что религия отрицает сверхъестественные способности, считая их бесовскими.
- Ванга очень любила детей, но своих детей у нее не было. При этом она с особым трепетом и заботой относилась к приемным детям и стала крестной мамой для огромного числа мальчиков и девочек.
- Она стала первой прорицательницей, которой официально разрешили брать деньги за прием. Вангелия официально считалась государственной служащей с 1967 года и получала зарплату.
- Ванга не просто видела прошлое и будущее, но и лечила людей от самых разных болезней с помощью лечебных трав. Однако вылечить мужа и повлиять на ход своей болезни она не могла.
- Ванга из всех птиц любила цесарок и даже держала их в своем доме в Рупите. Она прожила в селе Рупите последние двадцать лет жизни, где на ее средства была возведена часовня Святой Параскевы.
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