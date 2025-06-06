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Японская Ванга назвала точную дату катастрофического цунами

Японская Ванга назвала точную дату катастрофического цунами - РИА Новости, 06.06.2025

Японская Ванга назвала точную дату катастрофического цунами

Художница, которая 50 лет предсказывает будущее через сны, опубликовала свое самое жуткое пророчество. Ее предыдущие видения сбывались с пугающей точностью —... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:39:00+03:00

2025-06-06T18:39:00+03:00

2025-06-06T18:39:00+03:00

фредди меркьюри (фаpух булсара)

япония

канагава

индонезия

ванга

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Художница, которая 50 лет предсказывает будущее через сны, опубликовала свое самое жуткое пророчество. Ее предыдущие видения сбывались с пугающей точностью — смерть Фредди Меркьюри, гибель принцессы Дианы, трагедия на Фукусиме. Теперь 70-летняя Ре Тацуки называет конкретную дату грядущей катастрофы и сама готовится к эвакуации. Что заставило "японскую Вангу" так серьезно отнестись к собственному видению?Девочка, которая видит будущееРе Тацуки родилась 2 декабря 1954 года и была обычным ребенком из японской префектуры Канагава. Любила рисовать и петь, ничем особенным не выделялась. Все изменилось в 9 лет, когда ей начал сниться седой старик — добрый и мудрый, который много рассказывал о грядущих событиях.После автомобильной аварии в 17 лет девушка выбрала профессию мангаки — художника комиксов. Объясняла это просто: "Так я могу работать дома и быть живой, не показывая свое лицо". Уже тогда она предчувствовала, что ее ждет особая судьба.Первое пророческое видение пришло в 1976 году. 22-летней Тацуки приснился телевизионный репортаж о смерти солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Девушка зарисовала сон в блокнот и забыла о нем на пятнадцать лет.Когда сны становятся реальностьюДвадцать четвертого ноября 1991 года Фаррух Булсара, известный как Фредди Меркьюри, скончался от осложнений СПИДа. Тацуки была потрясена — в новостных сводках звучали те же слова, что она слышала во сне пятнадцать лет назад. Совпадение казалось невероятным.Следующее сбывшееся пророчество касалось принцессы Дианы. В августе 1992 года художнице приснился европейский дворец с длинным коридором и картиной блондинки с младенцем, подписанной "Диана". Ровно через пять лет — тридцать первого августа 1997 года — принцесса Диана погибла в парижской автокатастрофе.Зимой 1995 года знакомый с детства старик явился Тацуки во сне и предупредил: портовый город Кобе "треснет" через пятнадцать дней. Семнадцатого января произошло Великое землетрясение Хансин силой 7,3 балла. Погибли более пяти тысяч человек.Манга-пророчество потрясло ЯпониюСвое прощание с карьерой мангаки 45-летняя Тацуки в 1999 году оформила в виде необычной книги. Том "Будущее, которое я вижу" — основанный на дневнике сновидений. На обложке изображалась плачущая девушка, прикрывающая левый глаз, а за спиной — листки с записями грядущих событий.Книга вышла практически незамеченной. В девяностых в Японии ежегодно продавалось почти два миллиарда томов манги — конкуренция была жестокая. Тацуки не расстроилась отсутствием популярности.Все изменилось в 2011 году. Когда весной у восточного побережья Хонсю произошло землетрясение и цунами, унесшие почти двадцать тысяч жизней, люди вспомнили о пророчествах художницы. Именно эту трагедию она предсказала в своей книге. За редкими экземплярами манги началась настоящая охота.Самозванец и возвращение пророчицыНеизвестный мошенник начал выдавать себя за Тацуки в 2020 году, заключил договор на переиздание книги и раздавал интервью, предупреждая об извержении Фудзи. Племянники настоящей художницы рассказали тете о самозванце.Тацуки немедленно связалась с издательством и потребовала остановить фальшивые переиздания. Она согласилась переработать мангу, добавив новые пророчества с авторскими пояснениями. Всего у художницы насчитывается пятнадцать предсказаний, тринадцать из которых уже сбылись.Новое издание вышло в марте 2022 года. Обложка почти полностью повторяла старую картинку, но героиня больше не плакала. На ее ладони появилась новая линия, которую хироманты называют счастливой.День катастрофыСамое жуткое предсказание Тацуки касается лета 2025 года. В 1999 году во время путешествия по Индонезии ей приснилось, как спокойное Японское море вдруг забурлило, словно закипающая вода. Тогда художница не включила это видение в книгу — показалось неполным.Сон повторился через двадцать два года — пятого июля 2021 года, но уже в расширенной версии. Море снова бурлило, к центру кипения приближались два гигантских дракона. Уровень воды поднялся, и огромное цунами затопило более трети Японии.В новом издании манги Тацуки изобразила разлом земной коры под водой, бурлящие пузыри и драконов. Вторая часть описывала цунами, несущееся к берегу. В третьем фрагменте жирными буквами было написано: "Пожалуйста, срочно эвакуируйтесь!" и дата — утро пятого июля 2025 года.Эвакуация из-за собственных пророчествСама Тацуки живет в префектуре Канагава, которая согласно ее видениям будет затоплена. 71-летняя художница серьезно относится к собственным пророчествам и планирует спешно переезжать.По ее словам, грядущая волна будет в три раза мощнее той, что обрушилась на Японию в 2011 году. Эпицентр катастрофы — область, соединяющая Японию, Тайвань, Индонезию и Северные Марианские острова. Кипящее море может означать подводное извержение вулкана.Пророчество вызвало панику среди туристов — многие отменяют летние поездки в Японию. Впечатлительные путешественники боятся оказаться в эпицентре катастрофы.Что говорит наукаУченые пока не подтверждают вероятность катастрофического цунами в 2025 году, но признают уязвимость Японии. Страна расположена в сейсмически активной зоне Тихоокеанского огненного кольца — здесь действительно возможны мощные подводные землетрясения.Особенно опасен район Нанкайского желоба, где могут происходить катастрофические события. Память о трагедии 2011 года, когда цунами разрушило АЭС Фукусима-Эту, до сих пор свежа в сознании японцев.Геофизики отмечают: Япония находится на стыке тектонических плит, поэтому землетрясения здесь неизбежны. Вопрос только в том, когда и какой силы будет следующий удар стихии.

япония

канагава

индонезия

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фредди меркьюри (фаpух булсара) , япония, канагава, индонезия, ванга