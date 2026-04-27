После одобрения Евросоюзом 90-миллиардного кредита в Киеве и Брюсселе стали так сильно надувать щеки, что перестали проходить в дверь. По уверениям европейских персонажей, одержана историческая победа и теперь с этими-то миллиардами от выдохшейся русской армии останутся только клочки по закоулочкам.

Нет смысла спорить с шизофрениками, можно только привести короткую выдержку из свежего доклада Аналитической службы конгресса США (CRS) под названием "Боевая эффективность армии России и ее перспективы": "Российские вооруженные силы провели многочисленные реформы и в обозримой перспективе смогут сохранять текущий темп операций; Россия продолжает медленно, но неуклонно оттеснять Вооруженные силы Украины по всей линии фронта, что соответствует оптимистичной оценке хода войны с российской стороны".

Удивительно, но еще глубже копнуло издание The New York Times в своей публикации "Европа готовится к долгой войне на Украине , не имея стратегии ее закончить".

Вывод анализа простой. Киев Брюссель оказались в тупике: у Украины со всеми деньгами и оружием мира нет шансов нанести России поражение, а у Европы вроде есть деньги, но она "не обладает рычагами, чтобы навязать Кремлю приемлемое для Киева решение". Теперь уже вообще нет речи о победе над Россией: главная и единственная цель — не дать ей победить, даже если это принесет Европе неисчислимые проблемы.

Впрочем, согласно одной интересной цитате из статьи, один путь все же есть: "Сейчас мы просто стараемся держать Украину в игре, пока в Москве что-то не изменится — кто-то умрет или его не выкинут из окна". Не надо быть Вангой или Кассандрой, чтобы сообразить, что речь идет о Владимире Путине

Забавно, что нарратив "если бы не Путин, все было бы по-другому" с недавних пор обрел новую силу.

Мозговой центр Wilson Center написал, что "новые руководители (России. — Прим. авт.) могут открыть дверь для обновленного сотрудничества с Западом, что может стабилизировать самую большую в мире страну".

Фонд Карнеги* распахнул объятья и заявил, что "более чем вероятно, что руководитель России после Путина сделает шаг навстречу США и Европе" (и его, конечно, тут же напоят баварским).

Но есть нюанс: иноагентское "Радио Свобода"** намекнуло, что сценарий такого долгожданного восстановления отношений с Россией можно реализовать "только при условии ухода Владимира Путина — либо из-за естественной причины — смерти, либо на основании решения не баллотироваться снова на президентский пост после истечения нынешних полномочий".

Иными словами, нестройный, но настойчивый хор западных СМИ и "аналитических" ресурсов с очевидным упорством продвигает мысль, что между миром, процветанием и прекрасной Россией будущего стоит именно Путин и стоит ему исчезнуть — как с неба в белой хламиде спустится генсек ООН Гуттереш и скажет: "Чур, никого сегодня не трогать, пусть никого не царапает коготь!"

Все это было бы очень забавно, если не было бы полной и тотальной ложью.

Западный проект Riddle, посвященный исследованию России, недавно опубликовал любопытную статью под названием "Так чья это война?", где делается достаточно тонкое наблюдение. С начала СВО западные СМИ и официальные лица начали мгновенно называть конфликт на Украине "войной Путина", "вторжением Путина" и "агрессией Путина". Но на каком-то этапе произошел прокол, и постепенно конфликт стал называться "войной России" и "русской агрессией". Авторы публикации указали на то, что, несмотря на мантры типа "мы — не враги России, мы — враги Путина", западный истеблишмент очень быстро сбросил свою улыбчивую маску и стал преследовать и "отменять" всех русских до единого — даже включая яростных оппозиционеров (к их дикому удивлению).

Но главная ложь заключается в том, что Путин стал врагом Запада (и прекрасной России будущего) из-за начала СВО и возвращения Крыма

Прекрасный интернет прошлого убедительно показывает, что Путин и Россия стали врагами Запада задолго до этого — а именно ровно после того, как мы встали на ноги и объявили, что не будем плясать под их дудку и не будем мириться с ползучей агрессией в нашем направлении.

Прекрасный пример — книга бывшего шефа московской редакции The Economist Эдварда Лукаса под названием "Новая холодная война: путинская Россия и угроза Западу", которая увидела свет в 2008 году, когда деревья и надежды на симфонию России с Западом еще были очень большие. Для справки: эта книга была специально написана для закрытых слушаний Хельсинкской комиссии (она же Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе правительства США).

Вот пара красноречивых пассажей оттуда:

"Россия расплатилась по долгам, МВФ и внешние кредиторы больше не могут навязывать ей условия";

"Россия — большая держава с ресурсами, ядерным оружием и возможностью проецировать силу и влияние на Европу";

"Новая путинская Россия — фактор, подрывающий европейскую безопасность и суверенитет".

Всего за год до этого Путин сказал на Мюнхенской конференции по безопасности следующее: "Я считаю очевидным, что расширение НАТО не имеет никакого отношения ни к модернизации самого альянса, ни к обеспечению безопасности в Европе. Напротив, оно представляет собой серьезную провокацию, снижающую уровень взаимного доверия", и на это британское издание The Guardian ответило очень просто: "Начиная с мюнхенской речи Путина 2007 года, Запад начал объединяться против России".

В марте 2025 года немецкий политический фонд имени Генриха Белля написал, что при любом окончании конфликта на Украине "огромное число западных экспертов советуют (продолжать. — Прим. авт.) работать на дезинтеграцию России, утверждая, что в противном случае Россия будет представлять собой вечную проблему для безопасности остальной Европы".

Нашим врагам нужен не мертвый Путин — им нужна мертвая Россия.

* Организация, признанная нежелательной в России.