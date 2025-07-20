В США сравнили предсказания Ванги и "живого Нострадамуса" на 2025 год
NYP: Ванга и Живой Нострадамус предрекли первый контакт людей с НЛО в 2025 году
Ванга. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Болгарская прорицательница Ванги и бразилец Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", делали похожие предсказания на 2025 год, пишет New York Post.
"Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным", — говорится в материале.
Журналисты обратили внимание, что, по одному из приписываемых Ванге предсказаний, человечеству в 2025 году предстоит вступить в контакт с инопланетной цивилизацией, и это должно совпасть по времени с крупным спортивным мероприятием. А Атос Саломе, заработавший репутацию одного из самых точных предсказателей современности, утверждает, что в этом году человечество может "вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний".
Как ранее сообщали западные СМИ, в Центральном разведывательном управлении США есть секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками инопланетных летательных аппаратов.
Почему Ванга так сильно боялась 2025 года?
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В 2025 году уфологи из общества Disclosure Party заявили, что нашли и опубликовали рассекреченные документы ЦРУ. В австралийском архиве были обнаружены датированные серединой прошлого века документы, подтверждающие, что американские и австралийские ученые совместно вели расследование, изучая НЛО по заданию спецслужб своих стран.
Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар читать будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены.
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