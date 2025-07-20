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В США сравнили предсказания Ванги и "живого Нострадамуса" на 2025 год - РИА Новости, 20.07.2025
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23:33 20.07.2025 (обновлено: 23:36 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/vanga-2030317461.html
В США сравнили предсказания Ванги и "живого Нострадамуса" на 2025 год
В США сравнили предсказания Ванги и "живого Нострадамуса" на 2025 год - РИА Новости, 20.07.2025
В США сравнили предсказания Ванги и "живого Нострадамуса" на 2025 год
Болгарская прорицательница Ванги и бразилец Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", делали похожие предсказания на 2025 год, пишет New York Post. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T23:33:00+03:00
2025-07-20T23:36:00+03:00
в мире
сша
ванга
центральное разведывательное управление (цру)
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болгария
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Болгарская прорицательница Ванги и бразилец Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", делали похожие предсказания на 2025 год, пишет New York Post."Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным", — говорится в материале.Журналисты обратили внимание, что, по одному из приписываемых Ванге предсказаний, человечеству в 2025 году предстоит вступить в контакт с инопланетной цивилизацией, и это должно совпасть по времени с крупным спортивным мероприятием. А Атос Саломе, заработавший репутацию одного из самых точных предсказателей современности, утверждает, что в этом году человечество может "вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний".Как ранее сообщали западные СМИ, в Центральном разведывательном управлении США есть секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками инопланетных летательных аппаратов.В 2025 году уфологи из общества Disclosure Party заявили, что нашли и опубликовали рассекреченные документы ЦРУ. В австралийском архиве были обнаружены датированные серединой прошлого века документы, подтверждающие, что американские и австралийские ученые совместно вели расследование, изучая НЛО по заданию спецслужб своих стран.Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар читать будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250607/vanga-2021531171.html
https://ria.ru/20250412/vanga-2010689920.html
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в мире, сша, ванга, центральное разведывательное управление (цру), бразилия, болгария
В мире, США, Ванга, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Бразилия, Болгария
В США сравнили предсказания Ванги и "живого Нострадамуса" на 2025 год

NYP: Ванга и Живой Нострадамус предрекли первый контакт людей с НЛО в 2025 году

© Public domainВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Public domain
Ванга. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Болгарская прорицательница Ванги и бразилец Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", делали похожие предсказания на 2025 год, пишет New York Post.
"Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным", — говорится в материале.
Ясновидящая Ванга - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Ванга: все самые известные предсказания болгарской ясновидящей
7 июня, 20:37
Журналисты обратили внимание, что, по одному из приписываемых Ванге предсказаний, человечеству в 2025 году предстоит вступить в контакт с инопланетной цивилизацией, и это должно совпасть по времени с крупным спортивным мероприятием. А Атос Саломе, заработавший репутацию одного из самых точных предсказателей современности, утверждает, что в этом году человечество может "вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний".
Как ранее сообщали западные СМИ, в Центральном разведывательном управлении США есть секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками инопланетных летательных аппаратов.
Земной шар в руках людей - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Почему Ванга так сильно боялась 2025 года?
12 апреля, 08:40
В 2025 году уфологи из общества Disclosure Party заявили, что нашли и опубликовали рассекреченные документы ЦРУ. В австралийском архиве были обнаружены датированные серединой прошлого века документы, подтверждающие, что американские и австралийские ученые совместно вели расследование, изучая НЛО по заданию спецслужб своих стран.
Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар читать будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
"Живой Нострадамус" прервал молчание: "Ждите 15-го и 22-го числа"
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В миреСШАВангаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)БразилияБолгария
 
 
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