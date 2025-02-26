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США планировали воевать с НЛО: новые рассекреченные документы ЦРУ - РИА Новости, 26.02.2025
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11:42 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/nlo-2001564125.html
США планировали воевать с НЛО: новые рассекреченные документы ЦРУ
США планировали воевать с НЛО: новые рассекреченные документы ЦРУ - РИА Новости, 26.02.2025
США планировали воевать с НЛО: новые рассекреченные документы ЦРУ
Уфологи из общества Disclosure Party заявили, что нашли и опубликовали рассекреченные документы ЦРУ. Энтузиасты раздобыли в Австралии на 58 страница – в местном РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:42:00+03:00
2025-02-26T11:42:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
австралия
рональд рейган
михаил горбачев
гарри трумэн
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уфологи из общества Disclosure Party заявили, что нашли и опубликовали рассекреченные документы ЦРУ. Энтузиасты раздобыли в Австралии на 58 страница – в местном архиве (National Archives of Australia). Они относятся к середине прошлого века, когда американские и австралийские ученые совместно вели расследование, изучая НЛО по заданию спецслужб своих стран.Готовят вторжениеИз документов видно, что правительство США всерьез предполагало: НЛО созданы представителями внеземной цивилизации, и рассматривало вероятность того, что пришельцы начнут массированное вторжение на Землю. Американские власти намеренно маскировали правду, скрывая ее от общественности.Центр Air Technical Intelligence Center - ATIK поначалу думал, что речь о советских аппаратах. Но потом заявил, что они все же внеземного происхождения. Также специалисты принялись изучать потенциальное вооружение НЛО.Американских и австралийских военных можно понять, в 1952 году количество сообщений о наблюдениях НЛО выросло в 20 раз. А начатое изучение зарегистрированных случаев наблюдения за НЛО показало, что объекты не выглядели чем-то земным. По своим летным характеристикам они намного превосходили все самые передовые американские летательные аппараты.Вашингтонская карусельМасла в огонь подлила и знаменитая Вашингтонская карусель — массовый случай наблюдения НЛО над столицей США, которые десять дней будоражили общественность и военных с 19 по 29 июля 1952 года.Напомню хронику событий. 19 июля 1952 года в 23:40 по местному времени диспетчер Вашингтонского аэропорта заметил на экране радара семь объектов.НЛО были видны на радарах и двигались в сторону города. Через некоторое время они зависли над Белым домом и зданием Конгресса США. Стерпеть такую "наглость" американцы не смогли.20 июля 1952 года в 3:00 два реактивных истребителя F-94 Starfire поднялись в воздух с военной базы и отправились в Вашингтон. Заметив приближение истребителей, НЛО скрылись, но вскоре опять вернулись, летчики уверяли, что объекты будто следили за их действиями и целенаправленно уклонялись от встреч.НЛО так и продолжали появляться над Вашингтоном до 29 июля, наиболее интересные случаи наблюдения происходили 26 и 27 июля.26 июля пилот истребителя, патрулировавший небо над Вашингтоном лейтенант Уильям Паттерсон, увидел четыре белых светящихся объекта и принял решение преследовать их. Внезапно объекты окружили его истребитель. Паттерсон запросил командование о действиях в подобной ситуации. Полученный ответ гласил: "Гробовая тишина". Через несколько минут объекты исчезли.Инцидент стал подобен "атомной" информационной бомбе, в обсуждении тех событий приняли участие высшие круги ВВС, ЦРУ, учёные-астрофизики, а также президент Гарри Трумэн и даже учёный Альберт Эйнштейн.Похоже, эти и другие случаи наблюдений заставили руководство США и военных всерьёз заняться инопланетной угрозой.Рейган просил СССР о помощиНе случайно в 1985 году во время первой встречи в Женеве американский президент Рональд Рейган крайне озадачил советского лидера Михаила Горбачёва. Американец тет-а-тет спросил визави: "Если США подвергнутся атаке инопланетян, можем ли мы рассчитывать на вашу военную помощь?"Горбачев же удивленно ответил, что будет с ним на одной стороне.В 1983 году президент США Рональд Рейган произнес памятную речь перед Организацией Объединенных Наций, где он тонко намекнул, что инопланетяне существуют и что все человечество может погибнуть, если они решатся на вторжение. Тогда Рейган якобы сказал: "Возможно, нам нужна какая-то внешняя, универсальная угроза, чтобы заставить нас осознать эту общую связь. Я иногда думаю, как быстро исчезли бы наши различия во всем мире, если бы мы столкнулись с инопланетной угрозой извне этого мира".А что сейчас?Ныне в США опять ажиотаж по теме НЛО, она постоянно мелькает в СМИ. В Конгрессе проводят одни слушания за другими. Бывшие военные выступают с всё более громкими заявлениями.Чего только стоят сенсационные разоблачения бывшего разведчика Дэвида Гриша на слушаниях в Конгрессе США: он заявил, что Пентагон якобы обнаружил внеземной биоматериал в рухнувших космических кораблях.Получается, что "официальные лица" продолжают скрывать правду? Не исключено, заявил Гриш.Что же, если предположить, что инопланетяне действительно существуют? Остается только надеяться, что они не столь агрессивны, как их часто показывают в американских фильмах, и контакт с ними принесет людям только хорошее.
сша
вашингтон (штат)
австралия
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РИА Новости
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в мире, сша, вашингтон (штат), австралия, рональд рейган, михаил горбачев, гарри трумэн, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Австралия, Рональд Рейган, Михаил Горбачев, Гарри Трумэн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США

США планировали воевать с НЛО: новые рассекреченные документы ЦРУ

© РИА Новости / С. Дергунов | Перейти в медиабанкНЛО
НЛО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / С. Дергунов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уфологи из общества Disclosure Party заявили, что нашли и опубликовали рассекреченные документы ЦРУ. Энтузиасты раздобыли в Австралии на 58 страница – в местном архиве (National Archives of Australia). Они относятся к середине прошлого века, когда американские и австралийские ученые совместно вели расследование, изучая НЛО по заданию спецслужб своих стран.

Готовят вторжение

Из документов видно, что правительство США всерьез предполагало: НЛО созданы представителями внеземной цивилизации, и рассматривало вероятность того, что пришельцы начнут массированное вторжение на Землю. Американские власти намеренно маскировали правду, скрывая ее от общественности.
Центр Air Technical Intelligence Center - ATIK поначалу думал, что речь о советских аппаратах. Но потом заявил, что они все же внеземного происхождения. Также специалисты принялись изучать потенциальное вооружение НЛО.
© Getty Images / Universal History ArchiveФотография предполагаемого НЛО над Нью-Джерси, 1952 год
Фотография предполагаемого НЛО над Нью-Джерси, 1952 год - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Universal History Archive
Фотография предполагаемого НЛО над Нью-Джерси, 1952 год
Американских и австралийских военных можно понять, в 1952 году количество сообщений о наблюдениях НЛО выросло в 20 раз. А начатое изучение зарегистрированных случаев наблюдения за НЛО показало, что объекты не выглядели чем-то земным. По своим летным характеристикам они намного превосходили все самые передовые американские летательные аппараты.

Вашингтонская карусель

Масла в огонь подлила и знаменитая Вашингтонская карусель — массовый случай наблюдения НЛО над столицей США, которые десять дней будоражили общественность и военных с 19 по 29 июля 1952 года.
Напомню хронику событий. 19 июля 1952 года в 23:40 по местному времени диспетчер Вашингтонского аэропорта заметил на экране радара семь объектов.
© Getty Images / Library of Congress4 ярко сверкающих неопознанных объекта над парковкой, 1952 год
4 ярко сверкающих неопознанных объекта над парковкой, 1952 год - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Library of Congress
4 ярко сверкающих неопознанных объекта над парковкой, 1952 год
НЛО были видны на радарах и двигались в сторону города. Через некоторое время они зависли над Белым домом и зданием Конгресса США. Стерпеть такую "наглость" американцы не смогли.
20 июля 1952 года в 3:00 два реактивных истребителя F-94 Starfire поднялись в воздух с военной базы и отправились в Вашингтон. Заметив приближение истребителей, НЛО скрылись, но вскоре опять вернулись, летчики уверяли, что объекты будто следили за их действиями и целенаправленно уклонялись от встреч.
© AP PhotoГарри Трумэн
Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo
Гарри Трумэн
НЛО так и продолжали появляться над Вашингтоном до 29 июля, наиболее интересные случаи наблюдения происходили 26 и 27 июля.
26 июля пилот истребителя, патрулировавший небо над Вашингтоном лейтенант Уильям Паттерсон, увидел четыре белых светящихся объекта и принял решение преследовать их. Внезапно объекты окружили его истребитель. Паттерсон запросил командование о действиях в подобной ситуации. Полученный ответ гласил: "Гробовая тишина". Через несколько минут объекты исчезли.
© Getty Images / BettmannОфицеры оперативного, технического и разведывательного подразделений ВВС США на пресс-конференции, посвященной данным о "неопознанных объектах" в разных частях страны
Офицеры оперативного, технического и разведывательного подразделений ВВС США на пресс-конференции, посвященной данным о неопознанных объектах в разных частях страны - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Bettmann
Офицеры оперативного, технического и разведывательного подразделений ВВС США на пресс-конференции, посвященной данным о "неопознанных объектах" в разных частях страны
Инцидент стал подобен "атомной" информационной бомбе, в обсуждении тех событий приняли участие высшие круги ВВС, ЦРУ, учёные-астрофизики, а также президент Гарри Трумэн и даже учёный Альберт Эйнштейн.
Похоже, эти и другие случаи наблюдений заставили руководство США и военных всерьёз заняться инопланетной угрозой.

Рейган просил СССР о помощи

Не случайно в 1985 году во время первой встречи в Женеве американский президент Рональд Рейган крайне озадачил советского лидера Михаила Горбачёва. Американец тет-а-тет спросил визави: "Если США подвергнутся атаке инопланетян, можем ли мы рассчитывать на вашу военную помощь?"
Горбачев же удивленно ответил, что будет с ним на одной стороне.
© Associated PressРональд Рейган и Михаил Горбачев
Рональд Рейган и Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Associated Press
Рональд Рейган и Михаил Горбачев
В 1983 году президент США Рональд Рейган произнес памятную речь перед Организацией Объединенных Наций, где он тонко намекнул, что инопланетяне существуют и что все человечество может погибнуть, если они решатся на вторжение. Тогда Рейган якобы сказал: "Возможно, нам нужна какая-то внешняя, универсальная угроза, чтобы заставить нас осознать эту общую связь. Я иногда думаю, как быстро исчезли бы наши различия во всем мире, если бы мы столкнулись с инопланетной угрозой извне этого мира".

А что сейчас?

Ныне в США опять ажиотаж по теме НЛО, она постоянно мелькает в СМИ. В Конгрессе проводят одни слушания за другими. Бывшие военные выступают с всё более громкими заявлениями.
Чего только стоят сенсационные разоблачения бывшего разведчика Дэвида Гриша на слушаниях в Конгрессе США: он заявил, что Пентагон якобы обнаружил внеземной биоматериал в рухнувших космических кораблях.
© Getty Images / HUM ImagesЭкипаж F-94 Starfire готовится ко взлету
Экипаж F-94 Starfire готовится ко взлету - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / HUM Images
Экипаж F-94 Starfire готовится ко взлету
Получается, что "официальные лица" продолжают скрывать правду? Не исключено, заявил Гриш.
Что же, если предположить, что инопланетяне действительно существуют? Остается только надеяться, что они не столь агрессивны, как их часто показывают в американских фильмах, и контакт с ними принесет людям только хорошее.
 
В миреСШАВашингтон (штат)АвстралияРональд РейганМихаил ГорбачевГарри ТрумэнЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны США
 
 
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