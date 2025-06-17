https://ria.ru/20250617/starets-2023326548.html

"Через год после моей смерти начнется": предсказания старца Ионы Одесского

"Через год после моей смерти начнется": предсказания старца Ионы Одесского - РИА Новости, 17.06.2025

"Через год после моей смерти начнется": предсказания старца Ионы Одесского

Схиархимандрит Иона — монах, к которому при жизни стекались паломники со всего бывшего СССР. Перед смертью 87-летний старец оставил странные пророчества,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:52:00+03:00

2025-06-17T18:52:00+03:00

2025-06-17T18:52:00+03:00

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украина

одесса

ванга

нострадамус

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Схиархимандрит Иона — монах, к которому при жизни стекались паломники со всего бывшего СССР. Перед смертью 87-летний старец оставил странные пророчества, которые тогда мало кто воспринял всерьез. Но спустя годы его слова начали сбываться с пугающей точностью. Что предсказал одесский провидец? И почему его загадочные слова о "трех Пасхах" до сих пор будоражат умы верующих?Пророк из ОдессыСхиархимандрит Иона (Игнатенко) большую часть жизни провел в Свято-Успенском мужском монастыре в Одессе. При жизни к нему за советом и исцелением приезжали люди со всех концов Советского Союза. Старец никому не отказывал и принимал посетителей практически до самого ухода из жизни в 2012 году.В его келье висел портрет Суворова, которого он очень почитал. Батюшка всегда говорил просто и ясно — так, чтобы понимал простой народ. Но за этой простотой скрывались пророчества, точность которых поражает до сих пор.Гонения и священство иноеИона предрек гонения на Украинскую православную церковь, которые развернулись в полную силу в последние годы. "Приедете в привычный монастырь, а там прежних монахов уже нет. Насельники будут незнакомые и священство иное", — говорил старец.Сегодня эти слова воспринимаются как точное описание происходящего. В Киево-Печерской лавре устраивают съемки кулинарных шоу, готовят еду на фоне крестов и икон. В храмах выступают политики, используя алтари как трибуны для заявлений.Но старец всегда добавлял: нечисть будет радоваться недолго. Все пособники фашистов будут изгнаны, а справедливость восторжествует.Завещание о единствеГлавной темой проповедей Ионы было единство народов. Старец постоянно повторял приезжающим из российских городов: "Нет отдельно Украины и России. У нас — единая Святая Русь". По его словам, враги хотели уничтожить православие и поэтому решили разделить народы.Батюшка предрекал возвращение царской власти в России: "Чтобы Господь дал Руси Православного Царя, нужно много каяться и молиться. Только через Богом данного Царя Россия обретет могущество и спасение".Он призывал: "Все погибнут, кто против Бога и России пойдет. Кто жив останется — какая у того хорошая жизнь будет".Пророчество сбылось точно в срокЗа год до смерти Иона начал предупреждать о грядущих потрясениях. "Я преставлюсь и спустя год начнется", — говорил он, но мало кто понял, о чем речь.Старец умер в декабре 2012 года. Ровно через год, в конце 2013-го, на Украине начались события Майдана, переросшие в кровавый госпереворот. К власти пришли те, кого Иона называл "пособниками фашистов"."Власть на Украине получат пособники фашистов. Только Россия положит этому конец", — предупреждал монах еще при жизни. Точность попадания поражает даже скептиков.Конец эпохи доллараБатюшка предвидел крах американской валюты. Когда кто-то пожертвовал ему деньги в долларах, старец произнес пророческие слова: "Да что вы за этим долларом гоняетесь... Эти доллары, как листья осенью, ветер гнать по дороге будет, никто за ними и не нагнется".Западу Иона пророчил катаклизмы и несчастья. Он говорил о двух сильнейших взрывах в Германии — физическом и духовном. Великобритании предсказывал "яркий свет, после чего начнется большая волна". Франции и Италии — болезни, огонь и нашествие насекомых."Запад обещает только ад", — резюмировал старец, ссылаясь на видения святых о том, что на востоке находится Рай, а на западе — геенна огненная.Загадка трех ПасхСамое известное и загадочное пророчество Ионы касается "трех Пасх": "Первая Пасха будет кровавой, вторая — голодной, третья — победной". Эти слова часто ошибочно приписывают другому старцу — Зосиме Сокуру, но на самом деле их произнес именно Иона Одесский.Верующие до сих пор спорят о толковании этих слов, кто-то считает, что речь шла о СВО, но есть и иные версии.Протоиерей Максим Волынец записал на видео слова Ионы о том, что потрясения продлятся два года и закончатся большой войной. После чего, по словам старца, "будет Русский Царь".Пророчества о будущемСтарец предрек и другие события, которые еще не сбылись. "Ты увидишь, как придут на нашу землю католики. Недолго они пробудут, но сколько зла натворят, и сколько крови прольют, но с позором они и уйдут", — говорил Иона еще в начале 2000-х.Он предсказывал глобальный голод: "Во всем мире будут голодать, а на нашей Руси хлеба будет достаточно. Потому что начнет умножаться любовь друг к другу у каждого русского человека". Пугает то, что о грядущем мировом голоде предупреждали и другие известные пророки — Нострадамус и Ванга.Батюшка предупреждал и об экологической катастрофе в Черном море. По его словам, сероводород "сильнее атома" и может сжечь все, "как Содом и Гоморру", если люди не покаются.Окончание СВО старец связывал с церковным календарем: "Вся нечисть уйдет со Святой Руси в первую неделю Великого поста". Правда, какого именно года — не уточнил.Многие из этих пророчеств пока остаются загадкой. Но учитывая точность уже сбывшихся предсказаний Ионы, верующие внимательно следят за развитием событий.

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россия, украина, одесса, ванга, нострадамус