https://ria.ru/20230630/vanga-1881486938.html

"Европу ждет только это". Что предрекла миру наследница Ванги

"Европу ждет только это". Что предрекла миру наследница Ванги - РИА Новости, 30.06.2023

"Европу ждет только это". Что предрекла миру наследница Ванги

Вот уже несколько дет во всем мире прислушиваются к словам юной француженки Каедэ Убер. Девочку называют второй Вангой. О чем она поведала России и миру – в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:25

2023-06-30T16:25

2023-06-30T16:25

монпелье

франция

россия

ванга

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Вот уже несколько дет во всем мире прислушиваются к словам юной француженки Каедэ Убер. Девочку называют второй Вангой. О чем она поведала России и миру – в материале РИА Новости.Переселение душКаедэ Убер родилась в 2003-м в городке Монпелье на юге Франции. Почти сразу же врачи диагностировали у нее заболевание, поражающее органы слуха и зрения. Девочка практически слепая.По словам матери, как только та научилась говорить, начались "странные откровения". В пять лет Каедэ убеждала всех, что ее брат сломает ногу, у бабушки будет инфаркт, а отчим скоро умрет.Родители не обращали внимания на "выдумки". Только когда все сбылось, не на шутку обеспокоились. И увидели поразительное сходство между дочерью и знаменитой болгарской пророчицей – Вангой.Кстати, та незадолго до смерти говорила: "Мой дар перейдет к малышке из Франции. Она будет не такая как все, она особенная. Найдите ее!".Схожим образом провидицы узнавали будущее. Мать Каедэ утверждала: девочка видит вещие сны – к ней приходят души умерших и рассказывают о чем-то. Ванга также говорила о посланниках извне.Несмотря на то, что французская предсказательница – нестандартный ребенок, она, как и все, ходит в школу, играет с друзьями. На способностях дочери семья не зарабатывает.Но СМИ быстро распознали сенсацию. Вскоре в Монпелье потянулись толпы журналистов, а Каедэ ждала мировая слава."Уйдут под воду"Оказалось, что человечество ждет мало приятного. Ясновидящая говорила о "новом переселении народов" и "катастрофе, надвигающейся на Европу".По словам Каедэ, самая большая угроза придет с Ближнего Востока: политическая и социальная обстановка там ухудшается, а люди стараются уехать в более безопасные места. Она описала происходящее как "красное зарево" над Турцией, Сирией, Алжиром.Поминутно расписать ход событий девочка не может. Она лишь увидела "толпы бегущих", которые двигаются на север. Европе они принесут множество проблем: возрастет преступность, подскочат цены, снизится уровень жизни. Как следствие – волна протестов.Учитывая, что многие политики в Старом Свете уже признали ситуацию с мигрантами кризисной, можно считать пророчество Каедэ сбывшимся.Но не только этого стоит опасаться. Грядут природные катаклизмы. Из-за мощных землетрясений и извержений вулканов будет меняться ландшафт планеты. Многие участки суши "уйдут под воду", некоторые, наоборот, "поднимутся из глубины". Это приведет к истощению запасов пресной воды."Там тепло и синее море"Наиболее удачной, как считает Каедэ, окажется Россия. Природные катастрофы практически не затронут ее. К тому же, здесь находится самый большой источник пресной воды – озеро Байкал.А недавно Каедэ заявила, что России в будущем поможет "учение из восточной страны". Одни понимаю эти слова буквально: мол, популярными станут какие-то религиозные практики. Другие толкуют иносказательно – речь идет об экономическом союзе с Китаем или Индией.

https://ria.ru/20220917/prorochestva-1817365462.html

монпелье

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

монпелье, франция, россия, ванга