"Мир на грани". 2026 год в предсказаниях Ванги

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Слепая болгарская ясновидящая предсказала распад СССР, теракт 11 сентября, цунами в Азии. Ее пророчества сбываются с пугающей точностью. Некоторые из них касаются 2026-го. И они действительно тревожат. Что Ванга увидела в грядущем году? И какую роль отводила России?
Девочка, которая готовилась к слепоте
Вангелия Гуштерова родилась в 1911-м в бедной крестьянской семье. Мать умерла, когда девочке было всего три. Отца забрали на Первую мировую войну — долгое время его считали погибшим.
К счастью, он вернулся. Снова женился и стал успешным фермером. За достаток односельчане прозвали его "чорбаджи" — богач. Но счастье длилось недолго.
Новая власть арестовала отца Ванги, отобрала хозяйство. Наступила нищета. Теперь глава семейства сам был вынужден батрачить, чтобы прокормить детей.
Смерч, давший дар
А вскоре начались необъяснимые вещи. В 11 лет Вангелия придумала странную игру: завязывала глаза и искала спрятанные вещи. Отец пугался, запрещал такие забавы. Но дочка тайком продолжала "тренироваться" — будто знала, к чему готовиться.
Через год с ней приключилась беда: гуляя с сестрами, Ванга попала в ураган. Смерч подхватил ее и унес почти на два километра от родного села. Когда под вечер несчастную наконец нашли, она лежала заваленная ветками и землей. А ее глаза оказались забиты песком.
Отец потратил все деньги на лечение — в Скопле и Белграде сделали операции. Но это мало чем помогло. Какое-то время девочка еще различала свет. А потом — наступила кромешная темнота.
В 15 ее отправили в интернат для слепых в Земуне. Там Вангелия выучила ноты, освоила точечный шрифт. А главное — познакомилась с юношей из богатой семьи. Он сделал ей предложение. Однако отец Ванги был против — велел дочери возвращаться и помогать по хозяйству.
Очень скоро слепая поняла, она видит мир иначе. Сперва это были вещие сны, умение находить потерянные предметы. А потом девушка начала предсказывать судьбы людей. Многое из предвиденного действительно сбылось. Знал ли кто-нибудь тогда, во что разовьется необычный дар Ванги?
Технологии: прогресс и опасность
Она предвидела распад Советского Союза, теракты 11 сентября, цунами в Индийском океане.
Провидица говорила о технологическом прорыве, который ждет человечество. К середине 2020-х, по ее словам, ученые смогут "приручить невидимые силы" и сделают открытия, способные кардинально изменить медицину и коммуникации.
© Kei SugimotoКадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года
Кадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года
Что имелось в виду? Некоторые предполагают, речь может идти о прорыве в квантовых вычислениях, генной инженерии или создании искусственного интеллекта, способного к самостоятельному принятию решений, сообщают издание "Известия".
Правда, Ванга предупреждала: новые высоты принесут не только благо, но и опасности. Какие именно — не говорила.
Природа восстает
Ясновидящая неоднократно предупреждала: человек своими руками разрушает планету. К 2026-му, по ее словам, это приведет к серьезным последствиям. Глобальное потепление, истощение природных ресурсов, катастрофические природные катаклизмы — все это ждет впереди, утверждала прорицательница, как отмечают "Известия".
Особенно пугающе звучат ее слова о том, что Земля будет содрогаться чаще, а вода поглотит многие берега. Специалисты толкуют это как предупреждение о частых землетрясениях, извержениях вулканов и экстремальных погодных условиях.
Особое внимание Ванга уделяла воде и пище. По ее пророчеству, множество регионов столкнутся с острой нехваткой этих жизненно важных ресурсов. Результат предсказуем — массовая миграция населения и социальные потрясения.
Мир на грани
Геополитическая ситуация, по словам Ванги, продолжит накаляться. В 2026 году возможно обострение противостояния между ведущими мировыми державами, подчеркивают "Известия".
Прорицательница предвидела рост напряженности на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии. Эти регионы, по ее мнению, станут точками потенциальной эскалации глобального конфликта.
Особая судьба России
Прорицательница отводила России особое место. Предрекала ей и трудные времена, и грядущее возрождение. По словам Ванги, страна может столкнуться с экономическими трудностями. Причины — как внутренние, так и внешние, утверждают "Известия".
Возможны изменения и в политической системе. Но главное — усиление роли России на мировой арене. Ванга видела, как вес державы в глобальной политике растет.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 года
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 года
При этом прорицательница говорила о возможности духовного пробуждения в России и укрепления национальной идентичности. Словно страна должна пройти через испытания, чтобы обрести новую силу.
Славянское единство и загадка восьмого
Журналист Сергей Косторной, называвший себя кумом Ванги, еще в 1995 году записал одно ее предсказание, пишет "Московский Комсомолец". Прорицательница говорила о возникновении мощного славянского государства.
По ее словам, должны объединиться "три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина". Позже к ним присоединятся православные страны: Греция, Сербия, Болгария. В то же время Евросоюз переживет нелучшие времена и в итоге рухнет.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Еще одно таинственное предсказание, по версии Телеканал 360°, звучало так: "Украина станет частью России, когда придет восьмой". Интерпретаторы ведут дискуссии о скрытом значении этих слов. Если вести отсчет украинских лидеров, Владимир Зеленский — седьмой. Следовательно, решающая роль отводится его преемнику.
"Ванга действительно очень любила Россию, говорила: "России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим", — рассказывал переводчик провидицы Тодор Тодоров.
Через двадцать лет после объединения, считала Ванга, мир откажется от границ, создаст всеобщее правительство и примет единую веру.