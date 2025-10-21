"Мир на грани". 2026 год в предсказаниях Ванги

Вид на храм Христа Спасителя на закате с территории парка "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Слепая болгарская ясновидящая предсказала распад СССР, теракт 11 сентября, цунами в Азии. Ее пророчества сбываются с пугающей точностью. Некоторые из них касаются 2026-го. И они действительно тревожат. Что Ванга увидела в грядущем году? И какую роль отводила России?

Девочка, которая готовилась к слепоте

Вангелия Гуштерова родилась в 1911-м в бедной крестьянской семье. Мать умерла, когда девочке было всего три. Отца забрали на Первую мировую войну — долгое время его считали погибшим.

К счастью, он вернулся. Снова женился и стал успешным фермером. За достаток односельчане прозвали его "чорбаджи" — богач. Но счастье длилось недолго.

Новая власть арестовала отца Ванги, отобрала хозяйство. Наступила нищета. Теперь глава семейства сам был вынужден батрачить, чтобы прокормить детей.

Смерч, давший дар

А вскоре начались необъяснимые вещи. В 11 лет Вангелия придумала странную игру: завязывала глаза и искала спрятанные вещи. Отец пугался, запрещал такие забавы. Но дочка тайком продолжала "тренироваться" — будто знала, к чему готовиться.

Через год с ней приключилась беда: гуляя с сестрами, Ванга попала в ураган. Смерч подхватил ее и унес почти на два километра от родного села. Когда под вечер несчастную наконец нашли, она лежала заваленная ветками и землей. А ее глаза оказались забиты песком.

Отец потратил все деньги на лечение — в Скопле и Белграде сделали операции. Но это мало чем помогло. Какое-то время девочка еще различала свет. А потом — наступила кромешная темнота.

В 15 ее отправили в интернат для слепых в Земуне. Там Вангелия выучила ноты, освоила точечный шрифт. А главное — познакомилась с юношей из богатой семьи. Он сделал ей предложение. Однако отец Ванги был против — велел дочери возвращаться и помогать по хозяйству.

Очень скоро слепая поняла, она видит мир иначе. Сперва это были вещие сны, умение находить потерянные предметы. А потом девушка начала предсказывать судьбы людей. Многое из предвиденного действительно сбылось. Знал ли кто-нибудь тогда, во что разовьется необычный дар Ванги?

Технологии: прогресс и опасность

Она предвидела распад Советского Союза, теракты 11 сентября, цунами в Индийском океане.

Провидица говорила о технологическом прорыве, который ждет человечество. К середине 2020-х, по ее словам, ученые смогут "приручить невидимые силы" и сделают открытия, способные кардинально изменить медицину и коммуникации.

© Kei Sugimoto Кадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года © Kei Sugimoto Кадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года

Что имелось в виду? Некоторые предполагают, речь может идти о прорыве в квантовых вычислениях, генной инженерии или создании искусственного интеллекта, способного к самостоятельному принятию решений, сообщают издание "Известия".

Правда, Ванга предупреждала: новые высоты принесут не только благо, но и опасности. Какие именно — не говорила.

Природа восстает

Ясновидящая неоднократно предупреждала: человек своими руками разрушает планету. К 2026-му, по ее словам, это приведет к серьезным последствиям. Глобальное потепление, истощение природных ресурсов, катастрофические природные катаклизмы — все это ждет впереди, утверждала прорицательница, как отмечают "Известия".

© Pixabay License Глобальная катастрофа © Pixabay License Глобальная катастрофа

Особенно пугающе звучат ее слова о том, что Земля будет содрогаться чаще, а вода поглотит многие берега. Специалисты толкуют это как предупреждение о частых землетрясениях, извержениях вулканов и экстремальных погодных условиях.

Особое внимание Ванга уделяла воде и пище. По ее пророчеству , множество регионов столкнутся с острой нехваткой этих жизненно важных ресурсов. Результат предсказуем — массовая миграция населения и социальные потрясения.

Мир на грани

Геополитическая ситуация, по словам Ванги, продолжит накаляться. В 2026 году возможно обострение противостояния между ведущими мировыми державами, подчеркивают "Известия".

© AP Photo / Marko Drobnjakovic Мигранты на границы Австрии © AP Photo / Marko Drobnjakovic Мигранты на границы Австрии

Прорицательница предвидела рост напряженности на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии. Эти регионы, по ее мнению, станут точками потенциальной эскалации глобального конфликта.

Особая судьба России

Прорицательница отводила России особое место. Предрекала ей и трудные времена, и грядущее возрождение. По словам Ванги, страна может столкнуться с экономическими трудностями. Причины — как внутренние, так и внешние, утверждают "Известия".

Возможны изменения и в политической системе. Но главное — усиление роли России на мировой арене. Ванга видела, как вес державы в глобальной политике растет.

При этом прорицательница говорила о возможности духовного пробуждения в России и укрепления национальной идентичности. Словно страна должна пройти через испытания, чтобы обрести новую силу.

Славянское единство и загадка восьмого

Журналист Сергей Косторной, называвший себя кумом Ванги, еще в 1995 году записал одно ее предсказание, пишет "Московский Комсомолец". Прорицательница говорила о возникновении мощного славянского государства.

По ее словам, должны объединиться "три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина". Позже к ним присоединятся православные страны: Греция, Сербия, Болгария. В то же время Евросоюз переживет нелучшие времена и в итоге рухнет.

© Посольство России в Белоруссии Перейти в медиабанк Российско-украинские переговоры в Белоруссии © Посольство России в Белоруссии Перейти в медиабанк Российско-украинские переговоры в Белоруссии

Еще одно таинственное предсказание, по версии Телеканал 360°, звучало так: "Украина станет частью России, когда придет восьмой". Интерпретаторы ведут дискуссии о скрытом значении этих слов. Если вести отсчет украинских лидеров, Владимир Зеленский — седьмой. Следовательно, решающая роль отводится его преемнику.

"Ванга действительно очень любила Россию, говорила: "России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим", — рассказывал переводчик провидицы Тодор Тодоров.

© РИА Новости / Александр Паниотов Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери "Всех скорбящих радость" в поселке Торгашино (Красноярск) © РИА Новости / Александр Паниотов Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери "Всех скорбящих радость" в поселке Торгашино (Красноярск)