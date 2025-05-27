https://ria.ru/20250527/fedora-2019365774.html

"Вода дороже золота, огонь с неба": последние пророчества белорусской Ванги

"Вода дороже золота, огонь с неба": последние пророчества белорусской Ванги - РИА Новости, 27.05.2025

"Вода дороже золота, огонь с неба": последние пророчества белорусской Ванги

Феодора Конюхова прожила почти век и видела то, что скрыто от обычных людей. Ее способности изучали в СССР, признавала сама болгарская Ванга, к ней ехали... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:15:00+03:00

2025-05-27T19:15:00+03:00

2025-05-27T19:15:00+03:00

ссср

белоруссия

ванга

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Феодора Конюхова прожила почти век и видела то, что скрыто от обычных людей. Ее способности изучали в СССР, признавала сама болгарская Ванга, к ней ехали лечиться даже из Америки. Сейчас 97-летняя прорицательница предупреждает человечество о грядущих событиях 2025 года. Что такого страшного должно произойти летом и осенью, что заставило ее нарушить многолетнее молчание?Женщина, которую признала сама ВангаФеодора (или Федора) Конюхова — не просто "деревенская бабка" с необычными способностями. Ее дар изучали в Академии наук СССР, Институте радиотехники, Всесоюзном центре. Ученые фиксировали странное излучение от ее рук, а морские свинки с неизлечимыми диагнозами выздоравливали после контакта с целительницей.Родилась в Белоруссии, после войны восстанавливала Минск. Способности проявились в три года — по семейным преданиям, исцелила отца. Потом работала в Москве и Алма-Ате, лечила космонавтов в Звездном городке. По совету "свыше" вернулась в родную деревню Пильшичи.Самое поразительное — признание от болгарской Ванги. Та говорила своим посетителям: "У вас же там женщина есть, которая лечит. А чего вы сюда идете?" Даже отправляла к Федоре некоторых клиентов — редчайший случай в мире прорицателей.Лето перемен уже на порогеФедора дала свое пророчество о 2025 годе, и многие ее предсказания уже начинают сбываться. Она предупреждала о "времени тревог", когда в воздухе будет витать странное беспокойство — и разве мы не чувствуем это сейчас?По ее словам, летние месяцы станут переломными. Люди все чаще ощущают: что-то идет не так. Интуиция кричит об опасности, сны становятся тревожными, инстинкты обостряются. Природа дает знаки — животные ведут себя странно, люди раздражительны без причины.Федора предсказывала ключевое событие, после которого начнется отсчет перемен. Возможно, оно уже произошло, а возможно — еще впереди. Но три летних месяца, по ее словам, изменят человечество навсегда.Цифровой апокалипсис уже близко"Цепи света станут цепями страха", — предупреждала Федора о современных технологиях. Летом и осенью 2025 года начнутся массовые сбои интернета, связи, банковских систем. Мир, построенный на цифровых иллюзиях, рухнет как карточный домик.Электронные деньги исчезнут — "будут как дым: видимы, но недосягаемы". Люди, привыкшие к постоянному информационному шуму, окажутся беспомощными, словно дети без игрушек.Выживут не те, у кого лучший смартфон, а те, кто умеет разводить костер и находить воду. Белорусская Ванга задавала риторический вопрос: "Вы готовы к отключению технологий хотя бы на один день?"Болезнь, которая поражает сознаниеЭтим летом человечество столкнется с новым врагом — болезнью без имени. Это не вирус и не бактерия. Это сбой восприятия реальности, когда люди перестанут различать сон и явь.Пострадают прежде всего подростки с неокрепшей психикой. Люди начнут слышать несуществующие звуки, видеть чужие лица в зеркалах, терять границы собственного "я". Официальная медицина окажется бессильной — проблема не в теле, а в духе.По словам Федоры, эта болезнь рождена самим человеком — уходом от корней, веры, земли. Лечить ее можно только словом, прикосновением, человеческим присутствием. Таблетки здесь не помогут.Огонь с небес изменит все"С неба придет огонь, и у каждого он загорится по-своему", — одно из самых загадочных пророчеств Федоры. Точной даты она не называла, но говорила о ближайших месяцах.Возможно, речь о метеоритах или солнечных вспышках. А может, это метафора — момент, когда обнажится правда. Кто-то испытает озарение, кто-то — парализующий страх.Федора утверждала: привычное начнет отторгаться. Работа, дом, окружение внезапно покажутся чужими. Это не конец, а очищение. Болезненное, но необходимое. И избежать его не сможет никто.Вода станет новым золотомЕсли огонь — очищение, то вода — жизнь. В ближайшие месяцы человечество ощутит острую нехватку пресной воды. Где-то из-за засухи, где-то — из-за загрязнения, где-то — из-за алчности.Вода станет новой валютой, новой нефтью. Тот, у кого есть источник — колодец, ручей, родник — станет хранителем будущего. Федора настаивала: вода обладает памятью, ее можно "заряжать" мыслями и молитвами.Забота о водоемах — это уже не экология, а стратегия выживания. Кто контролирует воду, тот контролирует жизнь.Славянские земли как центр спасенияДаже в самых мрачных пророчествах Федора оставляла надежду. В ближайшие месяцы проявятся те, кого она называла "огненными сердцами" — люди с чистой душой, которые умеют быть рядом в трудную минуту.Особую роль сыграют славянские земли — Беларусь, Россия, Украина. Там пробудятся древние знания и начнется возвращение к истинным ценностям — любви к земле и жизни в гармонии с собой.Эти люди появятся не в телевизоре, а рядом — в школах, больницах, деревнях. Их не узнать по одежде, их можно только почувствовать сердцем.Простые советы для сложных временНесмотря на масштабность пророчеств, Федора давала удивительно простые рекомендации. Она верила: спасение кроется в обычных вещах.Вернуться к земле — посадить хотя бы укроп на подоконнике. Укрепить тело — двигаться, закаляться, есть натуральную пищу. Найти внутреннюю опору — не обязательно религию, но веру в добро.Стать автономным — запастись свечами, водой, книгами, всем, что не зависит от электричества. И главное — объединяться с единомышленниками. "Один — уязвим, десять — уже сила", — говорила мудрая женщина.Федора Конюхова продолжает жить в своей деревне Пильшичи, и ее предупреждения звучат как никогда актуально. Сбудутся ли ее пророчества — покажут ближайшие месяцы.

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ссср, белоруссия, ванга