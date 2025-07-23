https://ria.ru/20250723/vanga-2030891860.html

По расписанию: Ванга, и Нострадамус описывали один и тот же сценарий конца

По расписанию: Ванга, и Нострадамус описывали один и тот же сценарий конца - РИА Новости, 23.07.2025

По расписанию: Ванга, и Нострадамус описывали один и тот же сценарий конца

Калифорнийские пожары зимой, наводнения в Дубае, аномальная жара в Арктике — современные климатические аномалии заставляют вспомнить предсказания, сделанные... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:04:00+03:00

2025-07-23T19:04:00+03:00

2025-07-23T19:04:00+03:00

нострадамус

ванга

владимир жириновский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987713800_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_cdd991dbdd60923dfe7329a1c7da9632.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Калифорнийские пожары зимой, наводнения в Дубае, аномальная жара в Арктике — современные климатические аномалии заставляют вспомнить предсказания, сделанные десятилетия и даже века назад. Удивительно, но провидцы разных эпох и континентов говорят об одних и тех же катастрофах: подъеме уровня океана, разрушительных землетрясениях, смене полюсов. Что это — случайные совпадения или действительно существуют закономерности, которые человечество пока не может объяснить рационально?Методология современных пророчествАнализ предсказаний о природных катаклизмах требует особого подхода. В отличие от политических прогнозов, которые можно объяснить знанием текущих трендов, геофизические пророчества часто противоречат научным представлениям своего времени.Показательный пример — предсказания болгарской ясновидящей Ванги о "катастрофическом землетрясении" в США. Современные сейсмологи действительно отмечают нарастание активности вдоль разлома Сан-Андреас, но в 1970-80-е годы, когда Ванга делала свои прогнозы, подобных данных не существовало."Практически одновременно с экономическим кризисом катаклизмы начнутся и в природе — в Тихий океан упадет огромный астероид или под водой произойдет землетрясение. Из-за этого часть Америки уйдет под воду", — говорила Ванга в 1980-е годы.Феномен конвергентных предсказанийПоразительно, но пророки, жившие в разное время и не знавшие друг о друге, описывают практически идентичные сценарии. Это явление исследователи называют "конвергентными предсказаниями".Французский астролог Нострадамус в XVI веке писал: "Великобритания, включая Англию, будет затоплена столь высокими волнами. Правитель Лондона будет царствовать в Америке". Американский "спящий пророк" Эдгар Кейси в 1930-е годы предсказывал: "Многие районы Восточного побережья будут разрушены, равно как и Западного побережья, и центральной части Соединенных Штатов".Оба провидца, разделенные четырьмя веками, описывают одни и те же процессы: подъем уровня океана, затопление прибрежных территорий, вынужденные миграции населения.Научные параллели древних знанийОсобый интерес представляют предсказания индейцев хопи — малочисленного племени из Аризоны, чьи пророчества удивительно точно описывают современные климатические процессы."Духи хопи сообщают, что в скором времени начнется глобальная перемена климата по всему земному шару, будет происходить повсеместное повышение температуры воздуха. Воды океана поднимутся, а Солнце станет настолько ярко и сильно светить, что его свет начнет быть губительным для людей", — передавали старейшины племени.Современные климатологи подтверждают: интенсивность солнечного излучения действительно растет, уровень мирового океана поднимается на 3,3 миллиметра в год, а температурные рекорды бьются с пугающей регулярностью.Некоторые предсказания выходят за рамки обычных наблюдений. Эдгар Кейси в 1930-е годы говорил о смене магнитных полюсов Земли — явлении, которое современная наука признала реальным только в 1960-е годы. Геофизики подтверждают: магнитное поле планеты действительно ослабевает, а магнитные полюса смещаются с ускоряющейся скоростью.Технологические предсказания как индикатор достоверностиИнтересный способ проверки пророческих способностей — анализ технологических предсказаний. Те же провидцы, которые говорили о природных катаклизмах, удивительно точно предсказывали научные открытия.Индейцы хопи в 1920-е годы описывали "каменные реки, текущие в разных направлениях", где "будет отображаться лик солнца" (автомобильные дороги с миражами). Они говорили о "думающих машинах" и "нитях в небе и под землей", по которым люди будут общаться на расстоянии.Если эти технологические прогнозы оказались точными, возможно, стоит серьезнее отнестись к их предсказаниям о природных катастрофах.Российский след в глобальных пророчествахУдивительно, но в предсказаниях о мировых катаклизмах особое место занимает Россия. Эдгар Кейси утверждал, что после природных катастроф именно российская территория станет центром новой цивилизации."Западная Сибирь останется почти невредимой. Да, в Западной Сибири уже идет накопление чистой энергии, она защитит эту землю от разрушающего действия природных и энергетических катаклизмов", — говорил американский пророк.Современные сейсмологи подтверждают: Западная Сибирь действительно является одним из самых стабильных регионов планеты. Там не происходят сильные землетрясения, территория защищена от цунами и находится на оптимальной высоте для выживания при подъеме уровня океана.Политические предсказания как контекстЛюбопытно, что природные катаклизмы в пророчествах часто связаны с политическими потрясениями. Владимир Жириновский, чьи политические прогнозы сбывались с поразительной точностью, говорил и о природных бедствиях в США."Можно чуть-чуть наклонить земную ось, и Америка окажется под водой", — заявлял он, предсказывая затопление американских территорий. После урагана "Милтон" в 2024 году эти слова зазвучали особенно зловеще.Временные рамки и цикличностьБольшинство пророчеств о катаклизмах не привязано к конкретным датам, что затрудняет их верификацию. Однако некоторые провидцы называли временные рамки.Индейцы хопи указывали период до 2035 года как время максимальной активности природных катастроф. Нострадамус писал о "сорока годах без дождя", после которых наступят "великие наводнения". Эдгар Кейси предрекал кульминацию катаклизмов во второй половине XXI века.Интересно, что все эти временные рамки пересекаются с прогнозами современных климатологов о критической точке глобального потепления.Сценарии будущегоАнализ пророческих текстов позволяет выделить несколько повторяющихся сценариев:Водный сценарий: Подъем уровня океана, затопление прибрежных территорий, исчезновение островных государств. Об этом говорили Ванга, Нострадамус, Кейси и современные климатологи.Сейсмический сценарий: Усиление землетрясений, пробуждение вулканов, изменение географических контуров. Предсказывали Ванга, хопи, Жириновский.Солнечный сценарий: Изменение солнечной активности, губительное воздействие излучения, климатические аномалии. Описывали хопи, Кейси, частично Нострадамус.Парадокс предотвращенияОдин из самых интригующих аспектов пророчеств о катаклизмах — возможность их предотвращения. Эдгар Кейси утверждал, что "землетрясения, вулканические извержения, геологические катаклизмы возможно избежать, потому что человек сам их провоцирует".Индейцы хопи проводили специальные ритуалы, чтобы предотвратить предсказанные катастрофы. Они считали, что негативные мысли и действия людей материализуются в виде природных бедствий.Современная наука частично подтверждает эту идею: человеческая деятельность действительно провоцирует землетрясения (через добычу полезных ископаемых), влияет на климат (через выбросы парниковых газов) и может спровоцировать природные катастрофы.В любом случае игнорировать эти предупреждения было бы неразумно. Как говорили индейцы хопи: "Энергия духов в последнее время ощущается все сильнее. Кто не живет в гармонии с природой, тем нет места среди избранных".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нострадамус, ванга, владимир жириновский