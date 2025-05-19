https://ria.ru/20250519/potop-2017883366.html

"Облик Земли будет другим уже к 2100-му". Страшный прогноз климатологов

"Облик Земли будет другим уже к 2100-му". Страшный прогноз климатологов - РИА Новости, 19.05.2025

"Облик Земли будет другим уже к 2100-му". Страшный прогноз климатологов

Ученые больше не спорят о том, произойдет ли глобальный потоп — они обсуждают лишь его масштабы и сроки. Последние данные шокируют даже самых стойких... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:32:00+03:00

2025-05-19T19:32:00+03:00

2025-05-19T19:32:00+03:00

антарктида

земля

гренландия

оон

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ученые больше не спорят о том, произойдет ли глобальный потоп — они обсуждают лишь его масштабы и сроки. Последние данные шокируют даже самых стойких климатологов: скорость таяния ледников увеличилась на 65% за последние десятилетия. Что будет с нашими городами, когда океан поднимется на несколько метров? Сколько людей придется переселить и куда? Успеем ли мы подготовиться к неминуемой катастрофе, если точка невозврата уже пройдена?Скорость таяния превзошла худшие прогнозыСитуация развивается стремительнее самых мрачных прогнозов. В мировой океан ежесекундно поступает 24 тысячи тонн талой воды — объем десяти олимпийских бассейнов. Ледниковые щиты, защищавшие нас тысячелетиями, исчезают на глазах.Сравните: в 1990-х годах планета теряла около 0,8 триллиона тонн льда ежегодно. Сегодня эта цифра достигла 1,3 триллиона тонн. Ученые фиксируют увеличение скорости таяния на 65%, и тенденция только ускоряется.Особую тревогу вызывает ситуация в Арктике, потерявшей 44% морского льда с 1979 года. По мнению специалистов, уже к середине текущего столетия летом она может полностью освободиться ото льда, что запустит необратимую цепочку климатических изменений.Причина этого процесса коварна своей циклической природой. Темная поверхность океана поглощает больше солнечного тепла, чем белый лед. Это приводит к дальнейшему нагреву воды и еще более стремительному таянию оставшихся ледников.Ледяные гиганты умираютГлавные источники будущего потопа — ледниковые щиты Гренландии и Антарктиды. Гренландия тает в семь раз быстрее, чем в 1992 году, Антарктида — в шесть раз быстрее, чем в 1980-х. Ежегодные потери льда в Антарктиде оцениваются в 150–225 миллиардов тонн.Особую опасность представляет антарктический ледник Туэйтса, получивший зловещее прозвище "ледник Судного дня". По размеру сравнимый с Великобританией, он способен поднять уровень океана на 65 сантиметров при полном таянии. Соседний ледник Тоттен, размером с Францию, добавит еще два метра.Скорость таяния позволяет ученым делать неутешительные прогнозы. Точка невозврата для Гренландии наступит при росте глобальной температуры на 1,7–2,3°C. Текущие оценки показывают, что этот порог может быть достигнут уже к 2050 году.Полное таяние гренландского щита добавит к уровню океана около семи метров, а антарктического — до 70 метров, хотя последний сценарий маловероятен в текущем столетии.Карта нового мираРезультаты моделирования нового облика планеты после подъема уровня океана на несколько метров выглядят апокалиптически. Даже при росте на 2-3 метра карта мира изменится до неузнаваемости.Под водой окажутся целые страны и регионы. Нидерланды, Дания, прибалтийские государства практически исчезнут с лица Земли. Знаменитые мегаполисы — Лондон, Венеция, Санкт-Петербург, Астрахань, Майами, Шанхай — превратятся в подводные руины. Площадь Сан-Марко в Венеции, Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Таймс-сквер в Нью-Йорке станут доступны только для дайверов.Восточное побережье США будет затоплено на сотни километров вглубь материка. Флорида полностью уйдет под воду. В России под угрозой окажутся не только приморские города, но и обширные низменности Сибири, области вокруг Каспийского моря.Внутренние водоемы изменят свои очертания. Черное, Каспийское и Аральское моря сольются в единый огромный водоем. Сан-Франциско благодаря своему холмистому рельефу превратится в архипелаг, напоминающий современную Венецию — только без многовековой подготовки к жизни среди каналов.Антарктида обретет совершенно новый облик, превратившись из сплошного ледяного массива в архипелаг островов с обнажившимся гористым рельефом. Парадоксально, но именно эти территории могут стать пристанищем для части вынужденных переселенцев.Миллиарды беженцевГуманитарные последствия глобального потопа превзойдут все известные нам катастрофы. Около 40% населения Земли — 3,5 миллиарда человек — живут в зонах риска затопления.Даже при умеренном сценарии с подъемом океана на один метр вынужденными переселенцами станут 145 миллионов человек. При росте на 4,5–6 метров — уже 280 миллионов. Для сравнения: уже в 2018 году из-за экстремальных погодных условий мигрировали 16 миллионов человек, а это был лишь предвестник грядущей катастрофы.Особенно уязвимыми окажутся густонаселенные районы Юго-Восточной Азии. В Китае, Бангладеш, Индонезии под водой окажутся территории, где сейчас проживает более миллиарда человек. Мальдивы уже сегодня планируют переселение жителей к 2030 году.Социальные последствия будут катастрофическими. Мир столкнется с дефицитом пресной воды из-за засоления грунтовых вод, нехваткой сельхозугодий и ростом бедности. Экономический ущерб выразится в потере 25% производственных мощностей США и торговых портов Китая. Борьба за оставшиеся территории приведет к конфликтам, которые заставят меркнуть все современные геополитические противостояния.Уже скороЧеловеческий разум отказывается воспринимать угрозу, растянутую во времени. Мы склонны думать, что катастрофа произойдет в далеком будущем, но последние научные данные говорят об обратном.Уровень мирового океана с 1901 по 2018 год вырос на 15–25 сантиметров, причем с 1993 года — на 10 сантиметров. Скорость подъема постоянно ускоряется: с 2,3 миллиметра в год в 1970-х до 4,62 миллиметра в год в период 2013–2022. В 2024 году рост составил 0,59 сантиметра вместо прогнозируемых 0,43.По оценкам NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), к 2100 году уровень океана может вырасти на 0,3–2,5 метра. Эксперты ООН в худшем сценарии допускают рост до 6,4 метра.Первыми жертвами подъема воды уже стали некоторые острова. Так, остров Брамбл-Кей (Австралия) уже затоплен, а вместе с ним исчез местный эндемичный вид грызунов — первое известное млекопитающее, вымершее из-за климатических изменений.Ситуация усугубляется высвобождением древних вирусов и бактерий из тающего льда, что может спровоцировать новые пандемии. Мы уже подошли к точке невозврата, когда даже резкое сокращение выбросов парниковых газов не остановит процесс таяния ледников Западной Антарктиды.Приходится признать: мы будем свидетелями кардинальной перекройки карты мира уже в ближайшие десятилетия. Человечество окажется перед вызовами, к которым мы совершенно не готовы ни технологически, ни психологически. Наши внуки будут жить на планете, очертания которой сильно отличаются от привычных нам географических карт, а многие знаковые места современной цивилизации станут достоянием легенд о затонувших городах.

антарктида

земля

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антарктида, земля, гренландия, оон