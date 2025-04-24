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"Великое вымирание 2.0": климатологи объявили о начале конца света - РИА Новости, 24.04.2025
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18:55 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/katastrofa-2013239995.html
"Великое вымирание 2.0": климатологи объявили о начале конца света
"Великое вымирание 2.0": климатологи объявили о начале конца света - РИА Новости, 24.04.2025
"Великое вымирание 2.0": климатологи объявили о начале конца света
Ученые бьют тревогу: наша планета на грани климатического коллапса, который может наступить гораздо раньше, чем предполагалось. Солнечная активность, рекордное... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:55:00+03:00
2025-04-24T18:55:00+03:00
земля
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ученые бьют тревогу: наша планета на грани климатического коллапса, который может наступить гораздо раньше, чем предполагалось. Солнечная активность, рекордное потепление, таяние вечной мерзлоты и беспрецедентные выбросы углекислого газа создают "идеальный шторм" для глобальной катастрофы. Что произойдет с человечеством в ближайшие годы? Повторится ли сценарий "Великого вымирания", уничтожившего 90% жизни на Земле? И главное — успеет ли человечество остановить процесс, который может превратить нашу планету в безжизненный ад с температурой 450 градусов?Живем на пороге эволюционного обрываЧеловечество находится в критической точке своего существования, и ближайшие несколько лет определят наше будущее на весь XXI век. К такому тревожному выводу пришел член Римского клуба Нафиз Ахмед, опубликовавший исследование в журнале Foresight."Вместо того чтобы эволюционировать, мы можем деградировать и даже прийти к полному краху", — предупреждает ученый. По его мнению, индустриальная цивилизация уже миновала этапы роста и стабильности и сейчас находится в фазе упадка.Особую опасность представляет нарастающий авторитаризм и упорное цепляние за устаревшие технологии, особенно в энергетике. Защита промышленности, связанной с ископаемым топливом, блокирует переход к более чистым источникам энергии, который мог бы спасти нашу цивилизацию.Человечеству осталось 2700 лет?Звучит как обнадеживающая цифра — 2700 лет до глобальной катастрофы. Именно через этот срок, по расчетам ученых, мы достигнем уровня выбросов углекислого газа, сопоставимого с "Великим вымиранием" — катастрофой, случившейся 252 миллиона лет назад и уничтожившей 90% всех живых существ на Земле.Тогда сибирские вулканы выбросили в атмосферу 100 000 миллиардов тонн CO₂ за миллион лет. Человечество же с момента промышленной революции уже выбросило 2 500 миллиардов тонн за каких-то 200 лет. И темпы только растут — мы движемся к той же точке в 370 раз быстрее!Результатом "Великого вымирания" стало повышение температуры на 10 градусов Цельсия. Для сравнения: сегодня ученые бьют тревогу из-за угрозы потепления на 1,5-2 градуса. Но мы уже видим, что даже такой "незначительный" рост приводит к катастрофическим последствиям.Земля превращается в Венеру"Мы не представляем, сколько именно времени осталось до того момента, когда будет пройдена точка невозврата и климатические изменения станут необратимы. Нам останется только наблюдать, как наша планета будет медленно, но неотвратимо превращаться в подобие Венеры, температура на поверхности которой достигает 450 градусов Цельсия из-за парникового эффекта", — предупреждает климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.Ключевая опасность скрывается в нестабильных природных резервуарах углерода. Вечная мерзлота хранит замороженные остатки растений, которые при таянии станут доступны для окисления микроорганизмами, что приведет к выбросу колоссального количества углекислого газа в атмосферу."При повышении температуры Земли падает растворимость углекислого газа в океане. А его там, между прочим, в 50-60 раз больше, чем в атмосфере. Повышение температуры может привести к тому, что растворенный CO2 начнет выделяться. Это называют еще "эффектом шампанского"", — объясняет ученый.Солнечный удар по цивилизацииСитуацию усугубляет прогнозируемый пик солнечной активности, который ожидается в 2025 году. Исследователи предупреждают о возможном повторении "эффекта Кэррингтона" — мощнейшей солнечной вспышки, которая наблюдалась в 1859 году и вызвала глобальную магнитную бурю на Земле.Если подобное явление произойдет сейчас, последствия могут быть катастрофическими. Длинные электрические провода станут мишенью для теллурических токов, что приведет к перегрузкам даже несмотря на наличие мощных систем защиты. Особенно уязвимы трансформаторные станции, где сходятся несколько линий.Вероятность самого негативного сценария оценивается в 1,6%. Но даже этот процент заставляет задуматься — остановка интернета всего на один день обойдется Соединенным Штатам в колоссальные 7 миллиардов долларов, отметила исследовательница Сангита Абду Джоти. А что произойдет при более продолжительном сбое?Антропогенные выбросы: цифры, которые пугают"В 2023 году люди выбросили в атмосферу порядка 40 миллиардов тонн СО2. Что такое 40 миллиардов тонн? Если представить это в виде сухого льда — замороженного углекислого газа, то получится кубик со стороной три километра или горы высотой пять километров. И эта цифра растет каждый год", — предупреждает Алексей Карнаухов.Такие масштабы выбросов меняют состав атмосферы в 10-15 раз быстрее, чем во время любых естественных климатических колебаний за последние 800 000 лет. Биосферные механизмы попросту не успевают адаптироваться к таким темпам изменений.Природа уже не справляется с поглощением избыточного углерода. Подтверждение этому — аномальные погодные явления, которые мы наблюдаем по всему миру. Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, а зимние температуры в России побили исторические максимумы. "Снег в 2020 году так и не лег. Такого во всей летописной истории России никогда не было", — подчеркивает климатолог.Многие скептики утверждают, что вулканы выбрасывают больше CO2, чем люди. Но цифры говорят об обратном: годовые антропогенные выбросы в 100 раз превышают все, что производят вулканы планеты за это же время. Это все равно что сравнивать дуновение ветерка с ураганом пятой категории.Время действовать, пока не стало поздноЕдинственный шанс человечества — радикальное изменение подходов к энергетике, экономике и потреблению. Современные технологии уже сегодня позволяют обеспечить людей чистой энергией, транспортом, продовольствием и знаниями без ущерба для окружающей среды.Но для этого необходимо полностью пересмотреть подходы к управлению и распределению ресурсов. Декарбонизация экономики, развитие возобновляемых источников энергии, защита естественных поглотителей углерода вроде лесов и океанов — все это должно стать приоритетом уже сейчас."Мы не знаем, сколько времени у нас осталось до того, как совокупное давление на планету вызовет необратимые изменения. Но одно ясно: времени на самоуспокоенность больше нет", — подчеркивают ученые.Иными словами, конец света может наступить уже завтра. Но пока у нас остается небольшой шанс изменить курс человечества и избежать климатической катастрофы, которая сделает Землю непригодной для жизни.
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РИА Новости
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96
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353
60
земля, россия
Земля, Россия

"Великое вымирание 2.0": климатологи объявили о начале конца света

© Getty Images / Sebastián Crespo PhotographyИзвержение вулкана
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Sebastián Crespo Photography
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ученые бьют тревогу: наша планета на грани климатического коллапса, который может наступить гораздо раньше, чем предполагалось. Солнечная активность, рекордное потепление, таяние вечной мерзлоты и беспрецедентные выбросы углекислого газа создают "идеальный шторм" для глобальной катастрофы.
Что произойдет с человечеством в ближайшие годы? Повторится ли сценарий "Великого вымирания", уничтожившего 90% жизни на Земле? И главное — успеет ли человечество остановить процесс, который может превратить нашу планету в безжизненный ад с температурой 450 градусов?

Живем на пороге эволюционного обрыва

Человечество находится в критической точке своего существования, и ближайшие несколько лет определят наше будущее на весь XXI век. К такому тревожному выводу пришел член Римского клуба Нафиз Ахмед, опубликовавший исследование в журнале Foresight.
"Вместо того чтобы эволюционировать, мы можем деградировать и даже прийти к полному краху", — предупреждает ученый. По его мнению, индустриальная цивилизация уже миновала этапы роста и стабильности и сейчас находится в фазе упадка.
Особую опасность представляет нарастающий авторитаризм и упорное цепляние за устаревшие технологии, особенно в энергетике. Защита промышленности, связанной с ископаемым топливом, блокирует переход к более чистым источникам энергии, который мог бы спасти нашу цивилизацию.
© Getty Images / Billy HustaceВетровые генераторы
Ветровые генераторы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Billy Hustace
Ветровые генераторы

Человечеству осталось 2700 лет?

Звучит как обнадеживающая цифра — 2700 лет до глобальной катастрофы. Именно через этот срок, по расчетам ученых, мы достигнем уровня выбросов углекислого газа, сопоставимого с "Великим вымиранием" — катастрофой, случившейся 252 миллиона лет назад и уничтожившей 90% всех живых существ на Земле.
Тогда сибирские вулканы выбросили в атмосферу 100 000 миллиардов тонн CO₂ за миллион лет. Человечество же с момента промышленной революции уже выбросило 2 500 миллиардов тонн за каких-то 200 лет. И темпы только растут — мы движемся к той же точке в 370 раз быстрее!
Результатом "Великого вымирания" стало повышение температуры на 10 градусов Цельсия. Для сравнения: сегодня ученые бьют тревогу из-за угрозы потепления на 1,5-2 градуса. Но мы уже видим, что даже такой "незначительный" рост приводит к катастрофическим последствиям.
© Getty Images / SimpleImagesТермометр
Термометр - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / SimpleImages
Термометр

Земля превращается в Венеру

"Мы не представляем, сколько именно времени осталось до того момента, когда будет пройдена точка невозврата и климатические изменения станут необратимы. Нам останется только наблюдать, как наша планета будет медленно, но неотвратимо превращаться в подобие Венеры, температура на поверхности которой достигает 450 градусов Цельсия из-за парникового эффекта", — предупреждает климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.
© Getty Images / Dmitrii MarchenkoУгольная электростанция с дымящимися трубами на фоне закатного неба
Угольная электростанция с дымящимися трубами на фоне закатного неба - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Dmitrii Marchenko
Угольная электростанция с дымящимися трубами на фоне закатного неба
Ключевая опасность скрывается в нестабильных природных резервуарах углерода. Вечная мерзлота хранит замороженные остатки растений, которые при таянии станут доступны для окисления микроорганизмами, что приведет к выбросу колоссального количества углекислого газа в атмосферу.
"При повышении температуры Земли падает растворимость углекислого газа в океане. А его там, между прочим, в 50-60 раз больше, чем в атмосфере. Повышение температуры может привести к тому, что растворенный CO2 начнет выделяться. Это называют еще "эффектом шампанского"", — объясняет ученый.
© Getty Images / Lee CorkranПоверхность Венеры
Поверхность Венеры - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Lee Corkran
Поверхность Венеры

Солнечный удар по цивилизации

Ситуацию усугубляет прогнозируемый пик солнечной активности, который ожидается в 2025 году. Исследователи предупреждают о возможном повторении "эффекта Кэррингтона" — мощнейшей солнечной вспышки, которая наблюдалась в 1859 году и вызвала глобальную магнитную бурю на Земле.
Если подобное явление произойдет сейчас, последствия могут быть катастрофическими. Длинные электрические провода станут мишенью для теллурических токов, что приведет к перегрузкам даже несмотря на наличие мощных систем защиты. Особенно уязвимы трансформаторные станции, где сходятся несколько линий.
Вероятность самого негативного сценария оценивается в 1,6%. Но даже этот процент заставляет задуматься — остановка интернета всего на один день обойдется Соединенным Штатам в колоссальные 7 миллиардов долларов, отметила исследовательница Сангита Абду Джоти. А что произойдет при более продолжительном сбое?
© Getty Images / Robert BrookЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Robert Brook
Электрическая подстанция

Антропогенные выбросы: цифры, которые пугают

"В 2023 году люди выбросили в атмосферу порядка 40 миллиардов тонн СО2. Что такое 40 миллиардов тонн? Если представить это в виде сухого льда — замороженного углекислого газа, то получится кубик со стороной три километра или горы высотой пять километров. И эта цифра растет каждый год", — предупреждает Алексей Карнаухов.
Такие масштабы выбросов меняют состав атмосферы в 10-15 раз быстрее, чем во время любых естественных климатических колебаний за последние 800 000 лет. Биосферные механизмы попросту не успевают адаптироваться к таким темпам изменений.
Природа уже не справляется с поглощением избыточного углерода. Подтверждение этому — аномальные погодные явления, которые мы наблюдаем по всему миру. Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, а зимние температуры в России побили исторические максимумы. "Снег в 2020 году так и не лег. Такого во всей летописной истории России никогда не было", — подчеркивает климатолог.
Многие скептики утверждают, что вулканы выбрасывают больше CO2, чем люди. Но цифры говорят об обратном: годовые антропогенные выбросы в 100 раз превышают все, что производят вулканы планеты за это же время. Это все равно что сравнивать дуновение ветерка с ураганом пятой категории.
© Getty Images / David C TomlinsonНациональный парк
Национальный парк - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / David C Tomlinson
Национальный парк

Время действовать, пока не стало поздно

Единственный шанс человечества — радикальное изменение подходов к энергетике, экономике и потреблению. Современные технологии уже сегодня позволяют обеспечить людей чистой энергией, транспортом, продовольствием и знаниями без ущерба для окружающей среды.
Но для этого необходимо полностью пересмотреть подходы к управлению и распределению ресурсов. Декарбонизация экономики, развитие возобновляемых источников энергии, защита естественных поглотителей углерода вроде лесов и океанов — все это должно стать приоритетом уже сейчас.
"Мы не знаем, сколько времени у нас осталось до того, как совокупное давление на планету вызовет необратимые изменения. Но одно ясно: времени на самоуспокоенность больше нет", — подчеркивают ученые.
Иными словами, конец света может наступить уже завтра. Но пока у нас остается небольшой шанс изменить курс человечества и избежать климатической катастрофы, которая сделает Землю непригодной для жизни.
© Getty Images / Bernhard LangИз градирен угольной электростанции выходит пар
Из градирен угольной электростанции выходит пар - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Bernhard Lang
Из градирен угольной электростанции выходит пар
 
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