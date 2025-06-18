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Климатологи предрекают появление ураганов шестой категории

Климатологи предрекают появление ураганов шестой категории - РИА Новости, 18.06.2025

Климатологи предрекают появление ураганов шестой категории

Ученые все чаще говорят о новом типе штормов, которые превзойдут все известные катастрофы. Секретные климатические модели показывают пугающие сценарии уже для... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:22:00+03:00

2025-06-18T19:22:00+03:00

2025-06-18T19:22:00+03:00

россия

тихий океан

сша

наса

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ученые все чаще говорят о новом типе штормов, которые превзойдут все известные катастрофы. Секретные климатические модели показывают пугающие сценарии уже для ближайших лет. Почему специалисты боятся говорить об этом открыто? И может ли глобальная угроза дойти до России?Тревожная статистика нового времениЦифры атмосферных аномалий бьют все рекорды. В 2025 году в Атлантике сформируется до 21 урагана — почти вдвое больше нормы. Два из них могут достичь пятой категории со скоростью ветра свыше 250 километров в час. Но главная проблема — пятая категория больше не предел.География ураганов кардинально меняется. Раньше тропические циклоны (так ученые называют все вращающиеся штормы) формировались только в определенных зонах. Теперь зоны риска расширились до Испании, Китая, Вьетнама, Индии.Важный нюанс: ураганы, тайфуны и циклоны — это одно явление с разными названиями. В Атлантике и восточной части Тихого океана их называют ураганами. В западной части Тихого океана (у берегов Японии, Китая, Филиппин) — тайфунами. В Индийском океане — циклонами.Физика катастрофыМеханизм прост и ужасен одновременно. Ураганы питаются теплом океана — чем горячее вода, тем мощнее шторм. Для формирования урагана нужна температура поверхности минимум 26,5 градуса на глубину 50 метров.Сейчас в тропических зонах вода нагревается до 30-32 градусов. При такой температуре в атмосфере создаются условия для ураганов со скоростью ветра свыше 350 километров в час. Это и есть гипотетическая шестая категория.Глобальное потепление увеличивает влажность воздуха и энергию в атмосфере. Результат — штормы становятся не только сильнее, но и "мокрее", выливая катастрофические объемы дождя.Космос подливает масла в огоньСитуацию усугубляют солнечные циклы. В 2025 году совпадают пики 11-летнего и 22-летнего циклов солнечной активности. Геомагнитная активность возрастает на 50 процентов. NASA фиксирует: периоды высокой солнечной активности часто совпадают с ростом числа экстремальных погодных явлений.Во время предыдущего пика солнечной активности в 2005 году, атлантический сезон ураганов побил все рекорды — сформировался 31 шторм, включая чудовищную Катрину. Эта "малышка" стерла с лица земли Новый Орлеан, унесла 2 тысячи жизней и превратила 80% города в токсичное болото, где вода смешалась с нефтью, трупами и ядовитыми отходами. Ураган оставил после себя ущерб на $125 млрд.Разрушения страшнее войныЧтобы понять масштаб, представьте: ураган пятой категории срывает крыши с железобетонных зданий, выворачивает с корнями вековые деревья, переворачивает автомобили силой ветра. Металлические конструкции гнутся как проволока, стеклянные фасады высоток взрываются от перепада давления.Гиперураган шестой категории превратит современный город в руины. Небоскребы будут раскачиваться как травинки, фундаменты домов — трещать от вибрации. Штормовой нагон воды затопит улицы на 8-10 метров в высоту. Электросети, водопровод, канализация — все будет уничтожено.Для сравнения: ядерный удар мощностью в 15 килотонн (как в Хиросиме) полностью разрушает здания в радиусе 1,6 километра. Гиперураган с радиусом действия 500-800 километров будет методично крушить все на своем пути в течение нескольких дней.Модели рисуют мрачное будущееКлиматические модели с искусственным интеллектом просчитывают сценарии до 2050 года. Прогноз неутешителен: при нынешних темпах потепления ураганы шестой категории станут реальностью в Атлантике и западной части Тихого океана.Алгоритмы выделяют города особого риска: Нью-Йорк, Майами, Хьюстон, Новый Орлеан в США; Гонконг, Манила, Токио в Азии. Эти мегаполисы могут первыми столкнуться с природной силой, которая превзойдет все известные катастрофы.Россия в зоне рискаМногие считают, что ураганы — проблема далеких тропических регионов. Однако глобальное потепление смещает зоны возникновения мощных штормов на север и восток.Ураганы и тропические циклоны все чаще достигают северных широт, включая побережье Северной Европы и Дальнего Востока России. Владивосток, Сахалин, Курилы, Камчатка — все это зона риска. В европейской части страны растет число экстремальных ливней и ветровых штормов. Санкт-Петербург с его дамбой может столкнуться с невиданными штормовыми нагонами из Балтики.Секреты, о которых молчат ученыеСуществует проблема, которую климатологи обсуждают только в узких кругах. Действующая шкала Саффира—Симпсона учитывает только скорость ветра, игнорируя количество осадков, размер шторма и скорость движения.Особенно опасны "медленные" ураганы, которые зависают над одним местом. Харви в 2017 году стал самым ярким примером такой стихии: он двигался со скоростью пешехода и вылил на Хьюстон 57 млрд тонн воды. 80% города оказалось под водой, сотни тысяч людей остались без домов, а ущерб достиг $190 млрд — крупнейшей катастрофы в истории США.Другая скрытая угроза — "сухопутные ураганы". Обычно штормы теряют силу над сушей из-за отсутствия теплой океанской воды. Но при дальнейшем потеплении ураганы смогут сохранять мощность, проникая на сотни километров вглубь континентов.Планета после катастрофыСценарии массовой миграции климатологи моделируют на основе карт уязвимости и исторических данных о перемещении населения во время катастроф.Первыми побегут жители островных государств. Мальдивы, Багамы, многие острова Карибского моря станут непригодными для жизни.Массовая эвакуация прибрежных городов охватит все континенты. Население будет массово уходить от океанов — американцы к Великим озерам и горам. Канада станет главным убежищем для них — огромные территории вдали от океанов. Азиаты к центральным плато, африканцы к внутренним нагорьям, австралийцы вглубь континента. Везде одна логика: подальше от воды, повыше в горы.В России картина будет сложнее. С Дальнего Востока, где тайфуны станут убийственными, население Владивостока, Сахалина и Курил потянется в Сибирь. Жители Санкт-Петербурга при усилении балтийских штормов начнут массово переезжать в Москву и центральные области.Одновременно к нам хлынут климатические беженцы из Европы и Азии. Из затопленной Прибалтики, охваченной ураганами Скандинавии, выжженной Средней Азии. Урал, Западная Сибирь, Поволжье превратятся в "землю обетованную" для миллионов людей.В мире безопасными останутся горные районы вдали от океанов: Альпы, Аппалачи, Скалистые горы в США, канадская тайга. В России — это Урал, вся Сибирь восточнее Байкала, центральные области от Москвы до Казани.Россия как новый Ноев ковчегЕсли говорить строго математически, то Россия выглядит удивительно привлекательно на фоне климатического апокалипсиса, при самом его жестком сценарии.Даже если считать пригодной к жизни треть территории России (около 5 млн кв. км), это все равно в разы больше, чем в любой другой стране мира. На каждого россиянина приходится более 30 кв. км потенциально безопасной земли, а в Европе — менее одного. В теории Россия физически способна принять сотни миллионов климатических беженцев без критического перенаселения.Ирония истории: Сибирь, которую веками воспринимали как место ссылки и каторги, может в будущем стать самым желанным местом на планете. Кто бы мог подумать, что морозы окажутся привлекательнее теплых океанских бризов?

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тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тихий океан, сша, наса