https://ria.ru/20250412/vanga-2010689920.html

Почему Ванга так сильно боялась 2025 года?

Почему Ванга так сильно боялась 2025 года? - РИА Новости, 12.04.2025

Почему Ванга так сильно боялась 2025 года?

Слепая болгарская провидица Вангелия Пандева Гуштерова, более известная по всему миру как Ванга, еще много лет назад предрекла события, которые с поразительной... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:40:00+03:00

2025-04-12T08:40:00+03:00

2025-04-12T08:40:00+03:00

россия

европа

китай

ванга

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Слепая болгарская провидица Вангелия Пандева Гуштерова, более известная по всему миру как Ванга, еще много лет назад предрекла события, которые с поразительной точностью сбывались. Среди них смерть Сталина, гибель Ганди, крушение подводной лодки "Курск", теракт 11 сентября 2001 года и многие другие жуткие предсказания.Про свои способности провидица говорила так: "Мой дар от Бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир — и видимый, и невидимый".К тому же предсказательница признавалась, что не в силах повлиять на то, что предначертано. Поэтому ее прогнозы сбываются с максимальной точностью.Однако почему именно 2025-й год, а точнее несколько его месяцев, вызывали у Ванги страх?Предсказания Ванги на 2024 годВанга предвидела многие события 2024 года. По ее мнению, в прошлому году начались глобальные процессы, призванные уничтожить привычный миропорядок.Начиная с 2025 года, люди увидят результат масштабных изменений, которые так пугали провидицу.Со слов болгарской провидицы прошлый год должен был стать переломным во всем мире. Она утверждала, что мир утратит духовный облик, всем будут править материальные блага. Люди станут более эгоистичными, однако некоторые найдут в себе силы меняться в лучшую сторону.Ванга отмечала, что исчезнут деньги. Возможно, провидица имела в виду появление криптовалюты. Человечество же создаст источник чистой энергии, равный по силе и мощи Солнца. Предполагается, что речь идет о термоядерной энергии.К сожалению, мир накроет пучина природных катаклизмов: землетрясения, таяния ледников, наводнения, новые пандемии и вспышки на Солнце. Такое изобилие катастроф связано с тем, что природа устала от разрушительной деятельности человека. Обратной стороной медали является то, что наука будет активно развиваться. Продолжительность человеческой жизни станет дольше, а рак смогут победить.Также Ванга считала, что в этот период времени появится человек, который объединить вокруг себя все страны и мир обретет долгожданный покой.Крах Европы?Западные страны согласно предсказаниям провидицы ожидал не лучший прогноз. Ванга увидела, что Европа погрузится в хаос. Бесконечные кризисы, проблемы с деньгами, снижение уровня жизни, серьезные заболевания.Масштабный конфликт на территории Запада будет связан с религиозной и этнической тематикой. Возможно, проблема кроется в мигрантах, которые поселились в европейских странах.Власть в руках "красного дракона"Ванга предсказывала, что миром будет управлять "красный дракон". Наверное, это будет Китай. К тому же в 2024 году Китай активно развивал торгово-экономические отношения с Россией и Индией.Точка отсчета для русского народаДля России 2024 год стал переломным и важным с точки зрения политики, но сложным для россиян. Против России могут объединиться другие страны, но по словам Ванги русский народ терпелив и все преодолеет.Проблема мигрантов может коснуться и России. В страну буду приезжать люди, которые спасаются от нищеты, голода и бед.Чего стоит опасаться в 2025 году?Глобальные изменения, которые начались в 2024 году, могут достичь кульминации в 2025 году. В связи с этим Ванга предрекала, что существует вероятность начала Третьей мировой войны. Провидица указывала на возможность возникновения военных конфликтов, в которых окажутся вовлеченными многие государства.Помимо открытых военных конфликтов, есть вероятность применения биологического оружия. Многие современники считают, что подобное оружие уже применялось в пандемию коронавируса.Кроме того, провидица уверена, через несколько тысяч лет человечество может исчезнуть. В 2025 году могут начаться экологические проблемы, которые и приведут мир к краху в будущем.Согласно пророчеству Ванги к 2033 году ледники могут полностью исчезнуть, увеличивая уровень океанов. Если весь лед растает, под воду попадут крупнейшие города Европы.Возрождение империиОднако для России наступит эпоха процветания и гармонии. Добрых людей ждут хорошие перемены в жизни.Предсказательница видела страну в красных тонах с серпом и молотом. Возможно, ее пророчество намекает на возрождение коммунизма и создание нового союза стран.Пророчица призывала людей менять свое мышление, искоренять негативные установки и чтить законы божьи. По мнению Ванги, лишь так можно строить благоприятное будущее и быть счастливыми.

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россия, европа, китай, ванга