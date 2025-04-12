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Почему Ванга так сильно боялась 2025 года? - РИА Новости, 12.04.2025
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08:40 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/vanga-2010689920.html
Почему Ванга так сильно боялась 2025 года?
Почему Ванга так сильно боялась 2025 года? - РИА Новости, 12.04.2025
Почему Ванга так сильно боялась 2025 года?
Слепая болгарская провидица Вангелия Пандева Гуштерова, более известная по всему миру как Ванга, еще много лет назад предрекла события, которые с поразительной... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:40:00+03:00
2025-04-12T08:40:00+03:00
россия
европа
китай
ванга
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Слепая болгарская провидица Вангелия Пандева Гуштерова, более известная по всему миру как Ванга, еще много лет назад предрекла события, которые с поразительной точностью сбывались. Среди них смерть Сталина, гибель Ганди, крушение подводной лодки "Курск", теракт 11 сентября 2001 года и многие другие жуткие предсказания.Про свои способности провидица говорила так: "Мой дар от Бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир — и видимый, и невидимый".К тому же предсказательница признавалась, что не в силах повлиять на то, что предначертано. Поэтому ее прогнозы сбываются с максимальной точностью.Однако почему именно 2025-й год, а точнее несколько его месяцев, вызывали у Ванги страх?Предсказания Ванги на 2024 годВанга предвидела многие события 2024 года. По ее мнению, в прошлому году начались глобальные процессы, призванные уничтожить привычный миропорядок.Начиная с 2025 года, люди увидят результат масштабных изменений, которые так пугали провидицу.Со слов болгарской провидицы прошлый год должен был стать переломным во всем мире. Она утверждала, что мир утратит духовный облик, всем будут править материальные блага. Люди станут более эгоистичными, однако некоторые найдут в себе силы меняться в лучшую сторону.Ванга отмечала, что исчезнут деньги. Возможно, провидица имела в виду появление криптовалюты. Человечество же создаст источник чистой энергии, равный по силе и мощи Солнца. Предполагается, что речь идет о термоядерной энергии.К сожалению, мир накроет пучина природных катаклизмов: землетрясения, таяния ледников, наводнения, новые пандемии и вспышки на Солнце. Такое изобилие катастроф связано с тем, что природа устала от разрушительной деятельности человека. Обратной стороной медали является то, что наука будет активно развиваться. Продолжительность человеческой жизни станет дольше, а рак смогут победить.Также Ванга считала, что в этот период времени появится человек, который объединить вокруг себя все страны и мир обретет долгожданный покой.Крах Европы?Западные страны согласно предсказаниям провидицы ожидал не лучший прогноз. Ванга увидела, что Европа погрузится в хаос. Бесконечные кризисы, проблемы с деньгами, снижение уровня жизни, серьезные заболевания.Масштабный конфликт на территории Запада будет связан с религиозной и этнической тематикой. Возможно, проблема кроется в мигрантах, которые поселились в европейских странах.Власть в руках "красного дракона"Ванга предсказывала, что миром будет управлять "красный дракон". Наверное, это будет Китай. К тому же в 2024 году Китай активно развивал торгово-экономические отношения с Россией и Индией.Точка отсчета для русского народаДля России 2024 год стал переломным и важным с точки зрения политики, но сложным для россиян. Против России могут объединиться другие страны, но по словам Ванги русский народ терпелив и все преодолеет.Проблема мигрантов может коснуться и России. В страну буду приезжать люди, которые спасаются от нищеты, голода и бед.Чего стоит опасаться в 2025 году?Глобальные изменения, которые начались в 2024 году, могут достичь кульминации в 2025 году. В связи с этим Ванга предрекала, что существует вероятность начала Третьей мировой войны. Провидица указывала на возможность возникновения военных конфликтов, в которых окажутся вовлеченными многие государства.Помимо открытых военных конфликтов, есть вероятность применения биологического оружия. Многие современники считают, что подобное оружие уже применялось в пандемию коронавируса.Кроме того, провидица уверена, через несколько тысяч лет человечество может исчезнуть. В 2025 году могут начаться экологические проблемы, которые и приведут мир к краху в будущем.Согласно пророчеству Ванги к 2033 году ледники могут полностью исчезнуть, увеличивая уровень океанов. Если весь лед растает, под воду попадут крупнейшие города Европы.Возрождение империиОднако для России наступит эпоха процветания и гармонии. Добрых людей ждут хорошие перемены в жизни.Предсказательница видела страну в красных тонах с серпом и молотом. Возможно, ее пророчество намекает на возрождение коммунизма и создание нового союза стран.Пророчица призывала людей менять свое мышление, искоренять негативные установки и чтить законы божьи. По мнению Ванги, лишь так можно строить благоприятное будущее и быть счастливыми.
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россия, европа, китай, ванга
Россия, Европа, Китай, Ванга

Почему Ванга так сильно боялась 2025 года?

© Fotolia / Sergey NivensЗемной шар в руках людей
Земной шар в руках людей - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Слепая болгарская провидица Вангелия Пандева Гуштерова, более известная по всему миру как Ванга, еще много лет назад предрекла события, которые с поразительной точностью сбывались. Среди них смерть Сталина, гибель Ганди, крушение подводной лодки "Курск", теракт 11 сентября 2001 года и многие другие жуткие предсказания.
Про свои способности провидица говорила так: "Мой дар от Бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир — и видимый, и невидимый".
© Public domainВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Public domain
Ванга
К тому же предсказательница признавалась, что не в силах повлиять на то, что предначертано. Поэтому ее прогнозы сбываются с максимальной точностью.
Однако почему именно 2025-й год, а точнее несколько его месяцев, вызывали у Ванги страх?

Предсказания Ванги на 2024 год

Ванга предвидела многие события 2024 года. По ее мнению, в прошлому году начались глобальные процессы, призванные уничтожить привычный миропорядок.
Начиная с 2025 года, люди увидят результат масштабных изменений, которые так пугали провидицу.
© AP Photo / Marco di MarcoУказатель курорта "Голубая лагуна" на дороге в районе извержения вулкана в Гриндавике
Указатель курорта Голубая лагуна на дороге в районе извержения вулкана в Гриндавике - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Marco di Marco
Указатель курорта "Голубая лагуна" на дороге в районе извержения вулкана в Гриндавике
Со слов болгарской провидицы прошлый год должен был стать переломным во всем мире. Она утверждала, что мир утратит духовный облик, всем будут править материальные блага. Люди станут более эгоистичными, однако некоторые найдут в себе силы меняться в лучшую сторону.
Ванга отмечала, что исчезнут деньги. Возможно, провидица имела в виду появление криптовалюты. Человечество же создаст источник чистой энергии, равный по силе и мощи Солнца. Предполагается, что речь идет о термоядерной энергии.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
К сожалению, мир накроет пучина природных катаклизмов: землетрясения, таяния ледников, наводнения, новые пандемии и вспышки на Солнце. Такое изобилие катастроф связано с тем, что природа устала от разрушительной деятельности человека. Обратной стороной медали является то, что наука будет активно развиваться. Продолжительность человеческой жизни станет дольше, а рак смогут победить.
Также Ванга считала, что в этот период времени появится человек, который объединить вокруг себя все страны и мир обретет долгожданный покой.

Крах Европы?

Западные страны согласно предсказаниям провидицы ожидал не лучший прогноз. Ванга увидела, что Европа погрузится в хаос. Бесконечные кризисы, проблемы с деньгами, снижение уровня жизни, серьезные заболевания.
© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Масштабный конфликт на территории Запада будет связан с религиозной и этнической тематикой. Возможно, проблема кроется в мигрантах, которые поселились в европейских странах.

Власть в руках "красного дракона"

Ванга предсказывала, что миром будет управлять "красный дракон". Наверное, это будет Китай. К тому же в 2024 году Китай активно развивал торгово-экономические отношения с Россией и Индией.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Точка отсчета для русского народа

Для России 2024 год стал переломным и важным с точки зрения политики, но сложным для россиян. Против России могут объединиться другие страны, но по словам Ванги русский народ терпелив и все преодолеет.
Проблема мигрантов может коснуться и России. В страну буду приезжать люди, которые спасаются от нищеты, голода и бед.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПразднование Дня защитника Отечества
Празднование Дня защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Празднование Дня защитника Отечества

Чего стоит опасаться в 2025 году?

Глобальные изменения, которые начались в 2024 году, могут достичь кульминации в 2025 году. В связи с этим Ванга предрекала, что существует вероятность начала Третьей мировой войны. Провидица указывала на возможность возникновения военных конфликтов, в которых окажутся вовлеченными многие государства.
Помимо открытых военных конфликтов, есть вероятность применения биологического оружия. Многие современники считают, что подобное оружие уже применялось в пандемию коронавируса.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Кроме того, провидица уверена, через несколько тысяч лет человечество может исчезнуть. В 2025 году могут начаться экологические проблемы, которые и приведут мир к краху в будущем.
Согласно пророчеству Ванги к 2033 году ледники могут полностью исчезнуть, увеличивая уровень океанов. Если весь лед растает, под воду попадут крупнейшие города Европы.
© AP Photo / Michael ProbstПоследствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
Последствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Michael Probst
Последствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия

Возрождение империи

Однако для России наступит эпоха процветания и гармонии. Добрых людей ждут хорошие перемены в жизни.
© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля
Предсказательница видела страну в красных тонах с серпом и молотом. Возможно, ее пророчество намекает на возрождение коммунизма и создание нового союза стран.
Пророчица призывала людей менять свое мышление, искоренять негативные установки и чтить законы божьи. По мнению Ванги, лишь так можно строить благоприятное будущее и быть счастливыми.
 
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