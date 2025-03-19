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Случилось то, что она предсказала. Какое послание Ванга оставила Киркорову

Случилось то, что она предсказала. Какое послание Ванга оставила Киркорову - РИА Новости, 19.03.2025

Случилось то, что она предсказала. Какое послание Ванга оставила Киркорову

На днях ушел из жизни советский и российский певец Бедрос Киркоров. Отец короля поп-сцены часто бывал в гостях у своей знаменитой землячки – Ванги. В один из... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:00:00+03:00

2025-03-19T18:00:00+03:00

2025-03-19T18:00:00+03:00

россия

ванга

бедрос киркоров

шоубиз

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На днях ушел из жизни советский и российский певец Бедрос Киркоров. Отец короля поп-сцены часто бывал в гостях у своей знаменитой землячки – Ванги. В один из визитов она передала ему важное пророчество о судьбе России. Что в нем было зашифровано, все поняли только теперь.Исцели себя самЛегендарный советский певец неоднократно рассказывал о своих встречах с болгарской провидицей. И признавался: она сильно повлияла на его жизнь и мировоззрение.Первый раз Бедрос Киркоров посетил Вангу, когда только начинал свою карьеру в Софии. Подающий надежды певец сильно повредил колено и хотел, чтобы предсказательница помогла ему."Ванга положила мне на колено руки (она далеко не каждому так делала), – вспоминал Киркоров, – и сказала, что я мол сам его вылечу. Конечно, тогда я не поверил ее словам".Однако спустя пару недель, когда боль в суставе вернулась, артист решил все же попробовать метод провидицы. И, о чудо, все прошло."Она уже переступила"Вторая встреча состоялась в 1971-м. Тогда Киркоров и его жена очень переживали за здоровье своего сына: 4-летний Филипп рос слабым и болезненным мальчиком. На приеме ясновидящая взяла малыша на руки и что-то невнятно пробормотала.Отец поначалу подумал, что Ванга прочит его сыну карьеру альпиниста. "Он в горы пойдет, – вспоминал певец слова провидицы. – Поднимется высоко-высоко. Выше тебя и всех других заберется".Лишь спустя много лет Бедрос понял, о чем именно говорила тогда Ванга.Третий раз Киркоров-старший приехал к болгарской предсказательнице почти четверть века спустя. И не по радостному поводу. К тому времени серьезно заболела его жена. Тяжелый диагноз – рак. Артист с трудом прорвался на прием."Не волнуйся, твоя жена уже переступила через могилу, – произнесла тогда Ванга. – Прыгнула через гроб". Эти слова подействовали двояко. С одной стороны, нужно было принять безнадежность ситуации. С другой, скорую кончину супруги Киркоров принял со смирением."Не надо бояться"Кроме того, Ванга делилась с Киркоровым-старшим и другими своими откровениями. Более глобальными – касающимися судеб России и мира. Например, несколько раз говорила о том, что "красная страна" вскоре рухнет, а на ее месте возникнет новая.В 1970 – 80-е, наверное, мало кто мог представить, что такой гигант как СССР исчезнет с лица земли.Не ускользнули от проницательной Ванги и злоключения современной России. На склоне лет она все чаще говорила о "двух народах, которые разделят против воли", о "смуте славянской" и о "Зеленом господаре", что принесет "братскому народу" горести и беды.Теперь в ее словах легко угадывается та бездна, в которой десять лет назад оказалась Украина. Майдан, гражданская война, обострение конфликта на Донбассе… И многое другое.Однако на склоне лет 90-летний Бедрос Киркоров вспоминал лишь одну фразу, сказанную ему Вангой."Она мне сказала, что бояться не стоит: Россия не будет слаба, у нее будет военная мощь, ее будут бояться", – рассказывал журналистам артист.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, ванга, бедрос киркоров