МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Два легендарных предсказателя, живших в разные эпохи, сошлись в одном: 2026 год станет переломным для человечества. Ванга, болгарская ясновидящая, умершая в 1996-м, и Нострадамус, французский астролог XVI века, оба увидели в цифре "2026" одно и то же. Западные издания подняли архивы их пророчеств и обнаружили пугающие совпадения. Что ждет мир через год?

Кто такие Ванга и Нострадамус

провидица , ослепшая в детстве. Умерла в августе 1996-го в возрасте 85 лет. Ее последователи утверждают: она предсказала теракты 11 сентября, смерть принцессы Дианы, пандемию Covid-19 и даже то, что 44-м президентом США станет чернокожий. Ванга точно предсказала дату собственной смерти за четыре года до того, как покинула этот мир. Вангелия Гуштерова (более известная как Ванга) — болгарская, ослепшая в детстве. Умерла в августе 1996-го в возрасте 85 лет. Ее последователи утверждают: она предсказала теракты 11 сентября, смерть принцессы Дианы, пандемию Covid-19 и даже то, что 44-м президентом США станет чернокожий. Ванга точно предсказала дату собственной смерти за четыре года до того, как покинула этот мир.

жил в XVI веке во Франции. Прославился книгой "Пророчества", вышедшей в 1555 году. В ней 942 четверостишия (катрена). Многие уверены: труд содержит предсказания вплоть до 3797 года. Нострадамусв XVI веке во Франции. Прославился книгой "Пророчества", вышедшей в 1555 году. В ней 942 четверостишия (катрена). Многие уверены: труд содержит предсказания вплоть до 3797 года.

Обычно пророчества Нострадамуса расплывчаты и допускают разные трактовки. Но странно, что он и Ванга сошлись в своих предсказаниях на одних и тех же событиях 2026 года.

Искусственный интеллект выходит из-под контроля

Оба пророка, как утверждают западные СМИ, говорили о том, что искусственный интеллект начнет доминировать над человечеством.

отмечает : по словам Ванги, 2026-й станет годом, когда прогресс ИИ приведет к его господству. Роботы начнут отнимать работу у людей, ИИ-технологии займут ключевые позиции в важнейших секторах экономики. Американское издание MSN: по словам Ванги, 2026-й станет годом, когда прогресс ИИ приведет к его господству. Роботы начнут отнимать работу у людей, ИИ-технологии займут ключевые позиции в важнейших секторах экономики.

Ванга и Нострадамус предупреждали: стремительная интеграция искусственного интеллекта в 2025 году станет точкой невозврата. В 2026-м последствия проявятся в полной мере.

утверждает британское издание LADbible. Илон Маск уже планирует выпустить человекоподобных роботов Tesla Optimus. Цена — от 20 тысяч до 30 тысяч долларов. Их позиционируют как универсальных помощников по уборке дома, помощи с детьми, как компаньонов,британское издание LADbible.

предупреждает : не забывайте говорить роботам "спасибо" и "пожалуйста", пока они не захватили власть. Издание напоминает о фильме "Я, робот" с Уиллом Смитом 2004 года: мы уже видели, что происходит, когда машины выходят из-под контроля. И: не забывайте говорить роботам "спасибо" и "пожалуйста", пока они не захватили власть.

Напряженность между державами

Нострадамус и Ванга, по данным западных изданий, предсказывали обострение противостояния между мировыми державами в 2026 году.

Издания LADbible и MSN сообщают: оба пророка говорили о возможной эскалации конфликта, который может перерасти в глобальное противостояние.

пишет LADbible. В частности, упоминается потенциальное обострение ситуации вокруг Тайваня,LADbible.

Серия природных катастроф

отмечает MSN. Одно из первых предсказаний Ванги на 2026 год — череда разрушительных стихийных бедствий,MSN.

Согласно пророчеству, землетрясения, извержения вулканов и экстремальные климатические изменения могут повлечь разрушение некоторых регионов. Ванга якобы утверждала, что пострадает от семи до восьми процентов земной поверхности. Это означает уничтожение экосистем и критически важной инфраструктуры.

Контакт с внеземной цивилизацией

Самое невероятное предсказание Ванги на 2026 год — первый физический контакт с инопланетянами.

утверждала , что инопланетяне впервые установят контакт с Землей на крупном спортивном мероприятии. А в 2026-м мы получим возможность познакомиться с внеземной жизнью поближе. Что касается 2025 года, Ванга, что инопланетяне впервые установят контакт с Землей на крупном спортивном мероприятии. А в 2026-м мы получим возможность познакомиться с внеземной жизнью поближе.

сообщает MSN. По ее словам, огромный космический корабль войдет в атмосферу Земли. Контакт с человечеством произойдет в ноябре следующего года,MSN.

Странное совпадение: NASA в начале этого года предупредило о редкой комете, направляющейся к Земле. Объект оказался "необычно активным". Исследователи обнаружили его в начале июля.

считает , что объект потенциально может содержать инопланетных гостей. Позже в этом году странный объект достигнет ближайшей точки к Земле. Один из самых известных астрофизиков Гарварда — профессор Ави Лоэб, возглавляющий проект Galileo Project — программу, ищущую доказательства внеземных технологий,, что объект потенциально может содержать инопланетных гостей.

Лоэб предполагает: это может быть высокоинтеллектуальный космический корабль, желающий больше узнать о Земле.

объяснял астроном. Он также отметил, что объект движется против направления движения Солнечной системы. "Он может прилететь, чтобы спасти нас или уничтожить. Лучше быть готовыми к обеим возможностям и проверить, что все межзвездные объекты — просто камни", —астроном. Он также отметил, что объект движется против направления движения Солнечной системы.

