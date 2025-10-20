Что пророчат на 2026-й западные СМИ: от восстания машин до пришельцев

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Два легендарных предсказателя, живших в разные эпохи, сошлись в одном: 2026 год станет переломным для человечества. Ванга, болгарская ясновидящая, умершая в 1996-м, и Нострадамус, французский астролог XVI века, оба увидели в цифре "2026" одно и то же. Западные издания подняли архивы их пророчеств и обнаружили пугающие совпадения. Что ждет мир через год?
Кто такие Ванга и Нострадамус
Вангелия Гуштерова (более известная как Ванга) — болгарская провидица, ослепшая в детстве. Умерла в августе 1996-го в возрасте 85 лет. Ее последователи утверждают: она предсказала теракты 11 сентября, смерть принцессы Дианы, пандемию Covid-19 и даже то, что 44-м президентом США станет чернокожий. Ванга точно предсказала дату собственной смерти за четыре года до того, как покинула этот мир.
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
Нострадамус жил в XVI веке во Франции. Прославился книгой "Пророчества", вышедшей в 1555 году. В ней 942 четверостишия (катрена). Многие уверены: труд содержит предсказания вплоть до 3797 года.
Обычно пророчества Нострадамуса расплывчаты и допускают разные трактовки. Но странно, что он и Ванга сошлись в своих предсказаниях на одних и тех же событиях 2026 года.
Искусственный интеллект выходит из-под контроля
Оба пророка, как утверждают западные СМИ, говорили о том, что искусственный интеллект начнет доминировать над человечеством.
© Фото : АО "Мосводоканал"Роботы АО "Мосводоканал"
© Фото : АО "Мосводоканал"
Роботы АО "Мосводоканал"
Американское издание MSN отмечает: по словам Ванги, 2026-й станет годом, когда прогресс ИИ приведет к его господству. Роботы начнут отнимать работу у людей, ИИ-технологии займут ключевые позиции в важнейших секторах экономики.
Ванга и Нострадамус предупреждали: стремительная интеграция искусственного интеллекта в 2025 году станет точкой невозврата. В 2026-м последствия проявятся в полной мере.
Илон Маск уже планирует выпустить человекоподобных роботов Tesla Optimus. Цена — от 20 тысяч до 30 тысяч долларов. Их позиционируют как универсальных помощников по уборке дома, помощи с детьми, как компаньонов, утверждает британское издание LADbible.
© AP Photo / Xinhua, Li GangКитайские пограничники
© AP Photo / Xinhua, Li Gang
Китайские пограничники
Издание напоминает о фильме "Я, робот" с Уиллом Смитом 2004 года: мы уже видели, что происходит, когда машины выходят из-под контроля. И предупреждает: не забывайте говорить роботам "спасибо" и "пожалуйста", пока они не захватили власть.
Напряженность между державами
Нострадамус и Ванга, по данным западных изданий, предсказывали обострение противостояния между мировыми державами в 2026 году.
Издания LADbible и MSN сообщают: оба пророка говорили о возможной эскалации конфликта, который может перерасти в глобальное противостояние.
© Командование Восточного театра военных действийСхематичная карта района учений "Совместный острый меч — 2024Б"
© Командование Восточного театра военных действий
Схематичная карта района учений "Совместный острый меч — 2024Б"
В частности, упоминается потенциальное обострение ситуации вокруг Тайваня, пишет LADbible.
Серия природных катастроф
Одно из первых предсказаний Ванги на 2026 год — череда разрушительных стихийных бедствий, отмечает MSN.
Согласно пророчеству, землетрясения, извержения вулканов и экстремальные климатические изменения могут повлечь разрушение некоторых регионов. Ванга якобы утверждала, что пострадает от семи до восьми процентов земной поверхности. Это означает уничтожение экосистем и критически важной инфраструктуры.
© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАНКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
Контакт с внеземной цивилизацией
Самое невероятное предсказание Ванги на 2026 год — первый физический контакт с инопланетянами.
Что касается 2025 года, Ванга утверждала, что инопланетяне впервые установят контакт с Землей на крупном спортивном мероприятии. А в 2026-м мы получим возможность познакомиться с внеземной жизнью поближе.
По ее словам, огромный космический корабль войдет в атмосферу Земли. Контакт с человечеством произойдет в ноябре следующего года, сообщает MSN.
Странное совпадение: NASA в начале этого года предупредило о редкой комете, направляющейся к Земле. Объект оказался "необычно активным". Исследователи обнаружили его в начале июля.
© iStock.com / sdecoretКосмический корабль будущего
© iStock.com / sdecoret
Космический корабль будущего
Позже в этом году странный объект достигнет ближайшей точки к Земле. Один из самых известных астрофизиков Гарварда — профессор Ави Лоэб, возглавляющий проект Galileo Project — программу, ищущую доказательства внеземных технологий, считает, что объект потенциально может содержать инопланетных гостей.
Лоэб предполагает: это может быть высокоинтеллектуальный космический корабль, желающий больше узнать о Земле.
"Он может прилететь, чтобы спасти нас или уничтожить. Лучше быть готовыми к обеим возможностям и проверить, что все межзвездные объекты — просто камни", — объяснял астроном. Он также отметил, что объект движется против направления движения Солнечной системы.
© Depositphotos.com / stocksnapperИнопланетные существа
© Depositphotos.com / stocksnapper
Инопланетные существа
Верить или нет в эти предсказания — выбор каждого. Но тот факт, что серьезные западные издания посвящают этой теме целые развороты и анализируют совпадения, говорит сам за себя. Остается меньше года, чтобы проверить, окажутся ли правы два провидца из разных эпох, или же это лишь случайное совпадение.