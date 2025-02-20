https://ria.ru/20250220/predskazanie-2000659973.html
СМИ расшифровали предсказание Ванги о роли России в 2025 году
СМИ расшифровали предсказание Ванги о роли России в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025
СМИ расшифровали предсказание Ванги о роли России в 2025 году
Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга предсказывала господство России в 2025 году, пишет британская газета Metro. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:08:00+03:00
2025-02-20T22:08:00+03:00
2025-02-20T23:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга предсказывала господство России в 2025 году, пишет британская газета Metro."Россия не только выживет, но и будет господствовать в мире", — приводит издание ее пророчество.Отмечается, что, по мнению ясновидящей, президент Владимир Путин в текущем году станет "властелином мира".Западные СМИ в конце предыдущего года приводили и другие прогнозы Ванги. Так, по данным британского таблоида Daily Mail, провидица предзнаменовала "смертельную войну" в 2025 году.Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар читать будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены. Наследие Вангелии — множество предсказаний вплоть до 5079 года (когда должен наступить предполагаемый конец света).
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россия, ванга, владимир путин, в мире
Россия, Ванга, Владимир Путин, В мире
СМИ расшифровали предсказание Ванги о роли России в 2025 году
Metro: Ванга пророчила господство России и Путина в 2025 году